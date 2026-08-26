Mateos anuncia que la remodelación de Virgen de la Montaña en Cáceres volverá a licitarse y descarta aparcar el proyecto: "No vamos a renunciar a él"

El nuevo curso político arranca en Cáceres con la vista puesta ya en la recta final de la legislatura y con varios de los grandes proyectos comprometidos por el equipo de gobierno entrando en meses decisivos. El alcalde, Rafa Mateos, asegura que el ejecutivo municipal afronta esta última etapa con una hoja de ruta «muy bien marcada, diseñada y clara» y con el objetivo de acelerar inversiones que deberán comenzar a materializarse en los próximos meses.

Buena parte de ese calendario pasa por la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y por algunas de las principales actuaciones previstas en la ciudad. Mateos, ya reinicorporado tras las vacaciones, sitúa entre las prioridades la reforma de Camino Llano y la plaza Marrón, la nueva licitación de la avenida Virgen de la Montaña, el futuro complejo deportivo con piscina climatizada de Nuevo Cáceres-Casa Plata y el avance de las actuaciones relacionadas con la Ribera del Marco.

A esa lista se suman proyectos incluidos en el presupuesto municipal de 2026 que todavía deben recorrer su tramitación administrativa, como las reformas de las avenidas de Rodríguez de Ledesma y Portugal, cuyos proyectos deberán definir cómo quedarán ambas vías, o la adecuación de la parcela de Mejostilla destinada a albergar de forma definitiva el Mercado Franco.

Pero si hay un asunto que, a juicio del alcalde, marcará especialmente los próximos meses será la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. «Sabemos que en diciembre se resuelve ese proyecto y, por tanto, tenemos que hacer los últimos esfuerzos para rematar la candidatura», señala Mateos.

Antes llegará otro momento clave. El Ayuntamiento maneja que a finales de noviembre se produzca la visita a Cáceres del comité de expertos encargado de evaluar la candidatura. El alcalde considera que la actividad cultural que viene desarrollando la ciudad está «a la altura» del reto y pone como ejemplo una programación de verano que, pese a tratarse tradicionalmente de unos meses de menor actividad, ha mantenido una agenda «variada e intensa».

Avenida Virgen de la Montaña de Cáceres / Carlos Gil

Mateos anticipa además un septiembre especialmente activo, tanto en el apartado cultural como musical, y considera que la programación de los últimos meses demuestra que Cáceres «ha entrado ya en la agenda musical de España». Entre las citas que destaca figura la Noche del Patrimonio, que este año ampliará por primera vez su programación a dos jornadas, viernes y sábado.

El inicio del curso traerá igualmente los primeros trabajos para elaborar las cuentas municipales de 2027, el último presupuesto completo antes de las próximas elecciones municipales. «En estas primeras semanas vamos a empezar a trabajar en el presupuesto», avanza el alcalde.

Virgen de la Montaña volverá a salir a concurso

Uno de los movimientos más inmediatos afectará a la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. El Ayuntamiento volverá a licitar las obras después de que la única empresa que se presentó al anterior procedimiento renunciara finalmente a ejecutar el contrato: Viales y Obras Públicas SA, la firma de Cuenca que resultó adjudicataria y que fue la única que presentó una oferta al concurso

Según explica Mateos, el consistorio habló con la empresa, que trasladó que el precio fijado para la actuación había quedado demasiado ajustado después del incremento de costes registrado desde la redacción del proyecto. «Es una cuestión que está afectando a todas las administraciones públicas. El incremento de costes está dejando muchas obras desiertas y provocando muchos modificados», señala.

Ante esta situación, se optó por que la adjudicataria no llegara a formalizar el contrato y el Ayuntamiento encargó una actualización de los precios. Mateos asegura que ese informe ya está sobre su mesa y que, una vez firmado y ratificado por los servicios técnicos municipales, se procederá a sacar de nuevo la actuación a concurso.

El alcalde descarta cualquier posibilidad de aparcar el proyecto. «Es transformador para la ciudad de Cáceres, estratégico para este equipo de gobierno y para la ciudad, y no vamos a renunciar a él», afirma. El objetivo, insiste, es actualizar los precios y volver a licitar las obras «a la mayor brevedad posible».