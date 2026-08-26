Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres

Cáceres ha despedido a José Rey Holguín, uno de los integrantes de una de las sagas hosteleras más conocidas de la ciudad. Fallecido a los 92 años, su trayectoria estuvo ligada durante años a La Casa de los Martínez, un establecimiento de la avenida de Cervantes cuyo nombre remitía inevitablemente a aquella popular serie de televisión estrenada en 1966. José formó parte de una familia que dejó huella en la hostelería cacereña durante buena parte del siglo XX. Era hermano de Emilio Rey Holguín, fundador de El Pato, uno de los restaurantes históricos de la Plaza Mayor, y de Juan Rey Holguín, que puso en marcha junto a su socio Juan Manuel García el recordado Adarve, establecimiento que durante décadas fue toda una referencia para comer gambas a la plancha en Cáceres. Cada uno tomó su propio camino, pero los tres hermanos terminaron vinculando el apellido Rey a algunos de los negocios que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de cacereños.

Del Cisne Negro a El Pato

La historia familiar tiene uno de sus grandes protagonistas en Emilio Rey Holguín, nacido en Aguas Vivas y casado con María Luisa Corrales, vecina de San Marquino. Emilio soñó inicialmente con ser torero, aunque su vida terminó tomando otro rumbo después de regresar del servicio militar en Mataró.

Entonces se quedó con El Cisne Negro, un conocido bar situado en General Ezponda, en un local donde antiguamente había existido una herrería. Eran años en los que aquella calle bullía de comercios y establecimientos que todavía permanecen en la memoria de muchos cacereños.

Las cosas marcharon bien y, ocho años después, Emilio decidió dar un paso más. Compró los bajos del antiguo Hotel Europa, uno de los establecimientos más importantes que había tenido la Plaza Mayor, y abrió allí El Pato.

Imagen de Rey Holguín. / El Periódico

El nombre no fue casual. Era un homenaje a otro de sus hermanos, Paco, conocido popularmente en Cáceres como "El Pato". A la inauguración, celebrada el 28 de mayo de 1960, acudió incluso el entonces obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis Ivorra, para bendecir el establecimiento. En aquellos bajos habían existido anteriormente una librería y una dependencia de las Apuestas Mutuas del Estado del popular 1X2.

El Pato acabaría convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de la Plaza Mayor y el negocio continuó posteriormente en manos de la siguiente generación de la familia.

Adarve y La Casa de los Martínez

No fue el único local que convirtió a los Rey Holguín en una referencia hostelera. Juan Rey Holguín, hermano de Emilio y José, abrió junto a Juan Manuel García el Adarve, otro establecimiento que alcanzó categoría de clásico en la ciudad.

Durante décadas, hablar de Adarve era hablar de sus gambas a la plancha. El negocio marcó una época y terminó convirtiéndose en uno de esos nombres que permanecen asociados a una forma de salir y comer en el Cáceres de entonces.

José también escribió su propia página de aquella historia. Estuvo al frente de La Casa de los Martínez, en la avenida de Cervantes. Su curioso nombre coincidía con el de 'La casa de los Martínez', la popular serie familiar que Televisión Española comenzó a emitir en 1966 y que alcanzó una enorme popularidad durante aquellos años.

Los tres hermanos quedaron así ligados a tres establecimientos distintos, El Pato, Adarve y La Casa de los Martínez, pero unidos por una misma tradición hostelera.

Una familia vinculada a Cáceres

La historia de los Rey se extendió además a una nueva generación. Emilio Rey Holguín y María Luisa Corrales tuvieron seis hijos: Concepción y María Luisa, fallecidas siendo niñas, Montserrat, Manuel, Antonio y Emilio.

La familia vivió primero en General Ezponda y más tarde en el número 19 de la calle San José. Aquel General Ezponda de mediados del pasado siglo era una de las calles comerciales por excelencia de Cáceres. Allí convivían bares como El Río o Amador con los futbolines, la librería Sanguino, la farmacia Arjona, la joyería Nevado, la droguería Macedo o los recordados Almacenes Mendoza.

También los hijos mantuvieron una estrecha relación con la actividad empresarial de la ciudad. Manuel estuvo vinculado al restaurante Cáceres, Antonio a La Casa del Fumador, Montserrat a Ferretería Rey y Emilio Rey Corrales terminó haciéndose cargo de El Pato.

Este último llevó además mucho más lejos aquel antiguo sueño taurino de su padre. Tomó la alternativa el 18 de marzo de 1989 en Mérida, con José María Manzanares como padrino y Juan Mora como testigo, y posteriormente fue director de la Escuela Taurina de Cáceres.

José Rey Holguín era uno de los últimos representantes de aquella primera generación que ayudó a escribir una parte de la historia de la hostelería cacereña. Su hermano Juan falleció en 2015, a los 89 años, y Emilio murió en abril de 2023, a los 88.

Con la muerte de José desaparece otro de los nombres de aquella familia que hizo de las barras, los restaurantes y las mesas un modo de vida. Una saga estrechamente ligada a aquel Cáceres de bares llenos, calles comerciales y negocios familiares que durante décadas pasaron de padres a hijos y acabaron formando parte de la memoria de la ciudad.