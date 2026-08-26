La protectora de Cáceres busca personal ante las dificultades del voluntariado: "Ofrecemos un contrato laboral y unas condiciones reguladas"

La Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, fundada en 1994 y con más de 200 socios, ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de una nueva oferta de trabajo. La entidad busca personas que puedan incorporarse como sustitutos para cubrir turnos durante los fines de semana y los periodos de vacaciones, con el objetivo de garantizar la continuidad de su actividad y la atención a los animales durante estas fechas.

Isabel Alcalá, integrante de la junta directiva de la Asociación, ha explicado que actualmente cuentan con una persona contratada que reside de forma permanente en las instalaciones y se encarga de la atención y el cuidado de los animales. No obstante, como cualquier trabajador, tiene derecho a disfrutar de sus días de descanso durante los fines de semana y de sus periodos de vacaciones.

Contratos laborales para garantizar la continuidad del servicio

Ante esta situación, la Asociación considera necesario disponer de una bolsa de personas a las que poder recurrir para cubrir estas ausencias y garantizar en todo momento la atención de los animales. Alcalá ha señalado que la experiencia les ha demostrado que gestionar el funcionamiento de la entidad únicamente con voluntariado resulta complicado, especialmente cuando es necesario realizar desplazamientos o asumir determinadas tareas que requieren una disponibilidad concreta, ya que la colaboración voluntaria no siempre puede garantizarse.

"Sin embargo, si nosotros podemos gestionar un contrato laboral y pagar a una persona, entendemos que estamos ofreciendo un puesto de trabajo y, por tanto, existe un compromiso y una responsabilidad por parte del trabajador, que no puede ausentarse salvo que exista una causa justificada. Por eso buscamos personas que puedan actuar como sustitutas cuando sea necesario. Somos conscientes de que las condiciones económicas no son muy elevadas, ya que somos una ONG que no recibe ningún tipo de ayuda o subvención por parte de las administraciones públicas. Aun así, queremos ofrecer un contrato laboral y garantizar unas condiciones reguladas. En este caso, se trata de un puesto a media jornada remunerado conforme al Salario Mínimo Interprofesional", explica.

Recursos limitados y responsabilidad municipal ante el abandono animal

Por otro lado, actualmente la protectora no cuenta con un elevado número de animales, ya que la entidad apuesta por un crecimiento progresivo y ajustado a los recursos de los que dispone. "Nosotros queremos poder asumir el mayor número posible de animales, pero siempre dentro de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta nuestro presupuesto. Este año, por ejemplo, hemos tenido que hacer frente a algunos gastos extraordinarios bastante importantes, por lo que debemos ser especialmente prudentes a la hora de decidir cuántos animales podemos acoger y garantizarles una atención adecuada. También hay que tener en cuenta que la responsabilidad de recoger a los animales abandonados corresponde a los ayuntamientos. Cuando una persona nos comunica que hay un perro abandonado en un municipio concreto, nosotros intentamos ponernos en contacto con el ayuntamiento correspondiente para conocer la situación y preguntar si cuentan con algún convenio con la Asociación o si estarían interesados en establecerlo. Estamos abiertos a colaborar y a llegar a acuerdos con las administraciones, pero no podemos asumir las responsabilidades que corresponden a los ayuntamientos. Nosotros estamos para colaborar, no para hacer el trabajo que corresponde a los políticos", señala Alcalá.

Los perros de caza, entre los más afectados por el abandono

En relación con el abandono animal, Alcalá señala que actualmente esta problemática se mantiene durante todo el año y no está vinculada a una época concreta. Desde la Asociación explican que, pese a la creencia de que los abandonos se concentran en determinadas temporadas, los perros de caza se encuentran entre los animales que con mayor frecuencia llegan al albergue. En este sentido, destacan especialmente los galgos, cuyo abandono aumenta habitualmente en febrero, una situación que hace que esta raza esté presente de forma habitual en sus instalaciones. También los podencos y los mastines se encuentran entre los animales que reciben con frecuencia debido a situaciones de abandono.