El TSJEx avala la condena de una mujer a cuatro años y medio por colaborar en la venta de droga de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado las condenas de tres años de prisión para un hombre y cuatro años, seis meses y un día para una mujer por un delito de tráfico de drogas en Plasencia. La Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso presentado por ambos y mantiene también las multas de 15.000 y 22.000 euros, respectivamente.

La sentencia analiza especialmente el recurso de la mujer, que reclamaba su absolución al considerar que su participación en los hechos se había deducido de su relación sentimental con el otro acusado. El tribunal rechaza este argumento y sostiene que existieron actuaciones concretas que acreditan su participación en la actividad de tráfico de estupefacientes.

La investigación policial se inició después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento de que la pareja se dedicaba (desde aproximadamente agosto de 2024) a la compra, venta y distribución de cocaína, heroína y hachís en Plasencia. Los agentes establecieron durante meses un dispositivo de vigilancia sobre dos viviendas vinculadas a los acusados.

En 11 ocasiones, la Policía interceptó a personas que habían salido del segundo inmueble y que portaban heroína o cocaína que acababan de adquirir allí

Según los hechos probados, la pareja utilizaba su vivienda habitual como lugar de almacenamiento de las sustancias, mientras que otro inmueble próximo era empleado como punto de venta y consumo, conocido en el argot policial como “fumadero”. Durante la vigilancia, los agentes observaron la entrada y salida frecuente de personas conocidas como consumidoras de drogas.

En 11 ocasiones, la Policía interceptó a personas que habían salido del segundo inmueble y que portaban heroína o cocaína que acababan de adquirir allí. Estos compradores fueron denunciados por posesión de sustancias estupefacientes. Los agentes también comprobaron que algunos permanecían durante más tiempo en la vivienda para consumir la droga en su interior.

Con estos indicios, el Juzgado de Instrucción número 5 de Plasencia autorizó el 29 de octubre de 2024 la entrada y registro de los dos domicilios, que se llevaron a cabo al día siguiente. En la vivienda habitual de la pareja se localizaron una báscula de precisión, dinero en efectivo y distintas sustancias, mientras que en el segundo inmueble aparecieron, entre otros efectos, material utilizado para preparar dosis y sustancias de corte.

En total fueron intervenidos 112,74 gramos de cocaína, con una riqueza del 69,69% y un valor estimado de 9.961,06 euros; 7,29 gramos de heroína, 32,18 gramos de hachís y 1,4 gramos de cannabis en la vivienda utilizada como almacén. En el inmueble destinado a la venta y consumo se encontraron además 15,38 gramos de cannabis y 19,33 gramos de hachís.

El papel de la mujer

El TSJEx subraya que la mujer "no fue condenada por el mero hecho de convivir con el otro acusado". La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) exige que, en estos casos, se acrediten actuaciones concretas que supongan una participación en el tráfico de drogas.

La Sala considera que esas actuaciones quedaron acreditadas. Según los agentes que participaron en la vigilancia, la mujer acudía “de forma permanente y constante” al inmueble donde se realizaban las ventas, pese a que no era su domicilio habitual. Además, observaron que era ella quien abría la puerta a los compradores y que antes de permitirles entrar o salir comprobaba que no hubiera otras personas en las inmediaciones.

Para el tribunal, esa conducta revela que la mujer tenía un “rol concreto y específico” dentro de la actividad desarrollada por la pareja. La sentencia concluye que no se limitaba a conocer que el hombre vendía droga, sino que participaba activamente en la actividad mediante la apertura del inmueble y la vigilancia de sus accesos.

El TSJEx también tiene en cuenta que el propio hombre reconoció que vendía droga en ese domicilio y que permitía que los compradores consumieran allí. La Sala considera que los testimonios de los agentes y el resto de indicios permiten acreditar una actuación conjunta de ambos.

La defensa alegó además que las sustancias encontradas en la vivienda habitual podían estar destinadas al autoconsumo del hombre, que era consumidor habitual de cocaína. El tribunal descarta esta posibilidad por la variedad y cantidad de las drogas intervenidas y porque el acusado no había acreditado consumir heroína, hachís o cannabis.

La sentencia recuerda que, junto a las sustancias, se localizaron una báscula de precisión y productos utilizados para el corte, elementos que, unidos al resto de pruebas, acreditan la finalidad de distribución a terceras personas.

Condenas confirmadas

La Audiencia Provincial de Cáceres condenó al hombre a tres años de prisión y 15.000 euros de multa, aplicándole la atenuante de grave adicción a las drogas. La mujer fue condenada a cuatro años, seis meses y un día de prisión y 22.000 euros de multa, al apreciarse la agravante de reincidencia por una condena anterior por tráfico de drogas.

El TSJEx ha desestimado íntegramente el recurso y ha confirmado la resolución de la Audiencia Provincial, con imposición de las costas de la apelación a los condenados.

La resolución no es todavía firme, ya que contra ella cabe preparar recurso de casación ante la Sala Segunda del TS.