Cáceres acoge del 4 al 6 de septiembre la nueva edición de Escenario AMEX para impulsar la música extremeña

Cáceres volverá a convertirse en punto de encuentro para la música extremeña con una nueva edición de Escenario AMEX, que se celebrará los próximos 4, 5 y 6 de septiembre. Organizado por la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX), con la colaboración de Espacio Belleartes, el festival reunirá durante tres jornadas a artistas y bandas de la región con el objetivo de dar visibilidad a una escena musical que continúa creciendo pese a las dificultades para abrirse camino.

Rock, rap y pop para abrir el festival

La programación arrancará el viernes 4 de septiembre con una noche dedicada al rock y la música urbana. El cartel contará con Red n' Rebel, vinculados al hard rock, HeadBang, con su propuesta de rock instrumental melódico, y Akotai MC, que llevará al escenario su propuesta de rap consciente. El sábado 5 llegará una nueva combinación de estilos con DelSurf, dentro del surf rock, Dijo Que Sí, representante del pop-rock indie, y Le Mur, una de las formaciones vinculadas al rock alternativo extremeño. Tres propuestas diferentes que, según la organización, reflejan la diversidad de una escena que se construye desde los escenarios locales.

La tercera jornada, el domingo 6, estará protagonizada por la música electrónica. Bajo el nombre de Escenario AMEX Electrónico, la cita reunirá a Ángel Salomón, Iván Coletti, con su proyecto de música en directo, Didi Duke Chevy y Luchi, en una jornada planteada como cierre festivo de esta edición.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Cedida

Visibilidad para los músicos extremeños

Más allá de la programación, AMEX plantea el festival como un espacio para reivindicar el talento musical de Extremadura y facilitar a los artistas espacios donde presentar sus proyectos ante el público. La asociación pone el foco en el trabajo que hay detrás de cada formación, desde los ensayos y la autoproducción hasta los conciertos en pequeñas salas y los desplazamientos para continuar creciendo dentro del circuito musical. Con esta nueva edición, Escenario AMEX vuelve a apostar por los artistas de la región y por acercar al público nombres que, aunque todavía no ocupen los grandes carteles, ya forman parte activa de la escena musical extremeña. Tres días y una programación que recorrerá distintos géneros para poner en primer plano la creación musical que nace y crece en Extremadura.