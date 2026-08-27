Cáceres encamina la restauración de las torres de Caleros y Torremochada

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha dado un nuevo paso para recuperar dos de los elementos más deteriorados de la muralla de Cáceres: las torres almohades de Caleros y Torremochada. La Mesa de Contratación Presidencial ha adjudicado a la UTE Bestue-Cañones-Carmona-Cruz la asistencia técnica para redactar el proyecto de ejecución de su restauración, por un importe de 24.870 euros.

La actuación permitirá definir las obras que deberán ejecutarse posteriormente sobre ambas torres, que presentan distintos problemas de conservación y que en los últimos años han sufrido desprendimientos y daños en algunos de sus elementos. La licitación inicial para redactar el proyecto contaba con un presupuesto de 30.000 euros y un plazo de cuatro meses.

No se trata todavía de las obras de restauración, sino de la elaboración del documento técnico que permitirá concretar la intervención. El proyecto deberá incluir también el estudio de seguridad y salud y la documentación arqueológica y ambiental necesaria para obtener las autorizaciones correspondientes.

Caleros, el punto más delicado

La situación más compleja se encuentra en la torre de Caleros. Se trata de una construcción albarrana de planta rectangular que terminó integrada en una edificación residencial levantada junto a la muralla. La vivienda llegó a absorber el antiguo paso que comunicaba la torre con el recinto defensivo y utilizó parte de sus restos como fachadas y muros de carga.

Durante los últimos años se han producido desprendimientos de piedras, fragmentos de tapial y restos del lienzo hacia las propiedades situadas bajo la torre. El Ayuntamiento dispone de expedientes urbanísticos y de peticiones de los propietarios afectados para que se actúe sobre estas patologías y se ponga fin a la caída de materiales.

Uno de los aspectos más interesantes de la futura intervención estará precisamente en aquellos elementos que hoy ocultan parte de la construcción. La retirada de algunas cubiertas y estructuras añadidas podría permitir descubrir restos del antiguo almenado de la torre, como ya ha sucedido en otras actuaciones realizadas sobre la muralla cacereña.

El proyecto tendrá que definir cómo estabilizar las zonas que presentan riesgo y cómo recuperar los elementos históricos que puedan aparecer durante los trabajos, además de plantear una restauración integral de la estructura.

La Torre Mochada también necesita una intervención

En el caso de la Torre Mochada (que es como también se le puede conocer), los problemas son diferentes. La torre fue restaurada y parcialmente reconstruida a finales de los años ochenta, pero actualmente presenta importantes humedades en sus lienzos inferiores, posiblemente relacionadas con la pérdida de impermeabilidad de la terraza.

También preocupa el estado del antiguo paso albarrano que comunicaba la torre con la muralla. Parte de esta estructura elevada se desplomó hacia los patios colindantes durante la primavera de 2025 y los fragmentos que permanecen en pie todavía presentan riesgo de desprendimiento.

M.A.M

La intervención deberá abordar estas patologías mediante el sellado de grietas y fisuras, la recuperación de los volúmenes perdidos del tapial, la eliminación de vegetación y sales y el tratamiento de las humedades. También se prevé mejorar la evacuación del agua de lluvia y volver a impermeabilizar la terraza, además de actuar sobre la coronación superior de la torre y retirar pavimentos o rellenos incompatibles con su conservación.

La actuación deberá respetar los criterios internacionales de intervención en monumentos y la condición de Patrimonio Mundial de la ciudad antigua. Los nuevos materiales tendrán que ser compatibles con los originales, pero reconocibles para evitar que las incorporaciones actuales puedan confundirse con la fábrica almohade.

Seis actuaciones para la Ciudad Histórica

La intervención en Caleros y Torremochada forma parte de un conjunto de seis expedientes abordados por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica en las sesiones de sus mesas de contratación. El concejal de Patrimonio Histórico y Urbanismo, Tirso Leal, ha destacado que "todas estas actuaciones demuestran el compromiso firme y decidido de este equipo de gobierno impulsando el trabajo del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para mejorar y conservar nuestro casco antiguo".

Además de avanzar en el proyecto de las dos torres, la Mesa de Contratación de la Comisión Ejecutiva ha propuesto adjudicar por 86.515 euros la restauración de las pinturas decorativas de la fachada este del Ayuntamiento, orientada hacia el Foro de los Balbos. El expediente ha recibido dos ofertas y la propuesta de adjudicación corresponde a Insitu Construcción y Restauración S.L.

También se ha adjudicado a Star Project Consulting S.L. (SPC), por 61.673 euros, la asistencia técnica para elaborar el Plan Integral de Accesibilidad del Centro Histórico.

Imagen de la reunión del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. / Ayuntamiento de Cáceres

Por otro lado, el expediente para el soterramiento y dotación eléctrica destinada a eventos en las plazas de Santa María y San Jorge ha quedado desierto. Los servicios técnicos del Consorcio estudiarán las causas de la falta de licitadores para adaptar las condiciones y sacar de nuevo el contrato a licitación.

En la Mesa de Contratación Presidencial se ha adjudicado además a Innocampo S.L., por 30.855 euros, la asistencia técnica para elaborar un inventario de espacios destinados a eventos. El estudio integral de ruidos y vibraciones en la Ciudad Histórica, por su parte, ha pasado a la fase de valoración técnica.

Leal ha señalado que con estos acuerdos se ha avanzado "de forma decisiva" en proyectos como la restauración de las pinturas del Ayuntamiento, la intervención en las torres almohades, el Plan Integral de Accesibilidad y la ordenación de espacios para eventos. En conjunto, las actuaciones buscan continuar con la conservación de la zona monumental y avanzar en la recuperación de elementos patrimoniales que forman parte del recinto histórico de Cáceres.