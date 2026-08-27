Cáceres moviliza más de 5 millones en obras, con la reforma de Virgen de la Montaña en el aire

El Ayuntamiento de Cáceres tiene en marcha o ha puesto recientemente en contratación actuaciones urbanas por un importe conjunto de 5.259.664,66 euros, una cifra que incluye obras, proyectos y servicios técnicos y que incorpora los 2,7 millones de euros previstos inicialmente para la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, todavía pendiente de una nueva licitación tras la renuncia de la empresa adjudicataria por motivos económicos (por lo que ese importe inicial aumentará).

El volumen resulta de sumar 2.512.230,50 euros correspondientes al paquete de actuaciones municipales ya contempladas en el calendario inversor, los 2,7 millones de Virgen de la Montaña y 47.434,16 euros destinados específicamente a los trabajos técnicos de la Estufa Fría (cerrada desde hace ya más de dos años). Esta última cantidad no corresponde a la ejecución de la rehabilitación, sino al estudio patológico, redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad.

La principal novedad es la adjudicación de la remodelación de Camino Llano y la Plaza Marrón a Asfaltecno Obras y Servicios SA por 988.011,95 euros. Al procedimiento concurrieron cuatro empresas y el plazo de ejecución previsto es de diez meses.

También ha avanzado la segunda fase de la reforma de las oficinas del cementerio municipal, cuya adjudicación ha sido propuesta por 115.000 euros más IVA. La intervención permitirá habilitar vestuarios, archivo administrativo, un baño accesible y un ascensor.

Más de 2,5 millones en actuaciones

El paquete de 2.512.230,50 euros incluye, entre otras actuaciones, la intervención en la Plaza de Santiago, con un presupuesto de 656.351,22 euros; la redacción de los proyectos del futuro complejo deportivo con piscina climatizada, por 371.425,23 euros, y la renovación del abastecimiento en La Sierrilla, con 299.454,65 euros.

A estas cantidades se suman actuaciones como el saneamiento de varias calles y el camping, por 82.975,21 euros; el Plan Director de la Ribera del Marco, por 70.247,93 euros; la actuación en el Embarcadero, con 33.231,57 euros; el proyecto Garaje 2.0, con 31.644,46 euros, y la rehabilitación de viviendas en Aldea Moret, con 25.424,74 euros.

No todas estas cantidades corresponden a obras en ejecución. Parte del dinero se destina a proyectos, estudios y asistencias técnicas para preparar actuaciones posteriores.

Fotogalería | Proponen la reapertura de la Estufa Fría del Parque del Príncipe /

La Estufa Fría entra en contratación

Entre estas actuaciones figura ahora la Estufa Fría del Parque del Príncipe, cuyo expediente de servicios técnicos acaba de publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato global asciende a 107.433,17 euros, IVA incluido, y agrupa también la sede vecinal de Santa Lucía y la Casa de la Cultura de La Cañada.

La parte correspondiente a la Estufa Fría suma 47.434,16 euros, repartidos en dos lotes. El objetivo es disponer del estudio patológico y del proyecto necesarios para abordar posteriormente la rehabilitación.

Virgen de la Montaña, pendiente

La actuación de mayor presupuesto continúa, sin embargo, fuera de la fase efectiva de ejecución. La reforma de la avenida Virgen de la Montaña salió inicialmente a licitación por 2,7 millones de euros, pero la empresa adjudicataria (la única que se presentó al concurso) renunció finalmente a ejecutar los trabajos.

El Ayuntamiento prepara ahora una nueva licitación, con un presupuesto que deberá actualizarse y que sería superior al inicial. La remodelación es una de las principales transformaciones urbanas previstas, tanto por su coste como por la importancia de la avenida como acceso al centro y por el tráfico que soporta.