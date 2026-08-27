Crisis migratoria
Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
El acto tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las puertas del consistorio, mientras Rafa Mateos anima a una participación "activa y pacífica" y cuestiona la "pasividad" del Gobierno central
El Ayuntamiento de Cáceres ha convocado para el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, una concentración en la plaza Mayor en apoyo y solidaridad con Ceuta. La ciudad se suma así al llamamiento promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los consistorios españoles celebren actos simultáneos coincidiendo con el Día de Ceuta.
La iniciativa llega poco más de un mes después de la grave crisis vivida en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos en un episodio sin precedentes que desbordó los recursos de Ceuta y provocó decenas de fallecidos. La situación ha mantenido desde entonces a la ciudad bajo una fuerte presión asistencial, política y de seguridad.
La convocatoria de la FEMP se ha producido después de que su presidenta y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, viajara hasta territorio ceutí y trasladara al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el respaldo de la organización municipalista. De esta forma, la entidad ha llamado a los 8.132 ayuntamientos españoles a sumarse de manera simultánea a la concentración ante sus respectivas sedes municipales.
Llamamiento
Mateos ha animado a los vecinos a participar en el acto y ha reclamado una respuesta "rotunda, amplia y solidaria" desde la ciudad. "Como alcalde hago una llamada a la participación activa y pacífica de toda la ciudadanía cacereña, de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", ha señalado.
El regidor local ha incidido además en el carácter simbólico de la fecha, al coincidir la concentración con el Día de Ceuta, y ha aprovechado su intervención para cuestionar la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Debemos alzar la voz frente a la pasividad de un Gobierno central que no está defendiendo ni a España ni a los españoles", ha afirmado. El consistorio cacereño sostiene que la iniciativa busca mostrar la solidaridad de Cáceres con la ciudad autónoma y reafirmar su compromiso con "los valores de convivencia y solidaridad entre territorios".
Este respaldo se suma a las muestras de apoyo que se han sucedido durante las últimas semanas. Una de las más numerosas tuvo lugar el pasado 9 de agosto, cuando miles de personas salieron a las calles de Ceuta en una manifestación convocada por representantes de las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú y por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos bajo el lema 'Basta ya. Ceuta no se rinde'.
División en la FEMP
El llamamiento, sin embargo, ha abierto también una controversia política en el seno de la FEMP. El Grupo Socialista ha asegurado este miércoles que la iniciativa impulsada por García-Pelayo responde a una "decisión unilateral" y sostiene que no fue acordada previamente por los órganos de gobierno de la organización.
Los socialistas consideran que este y otros movimientos relacionados con la situación de la ciudad autónoma responden a un uso partidista de la institución por parte del Partido Popular. Pese a estas críticas, distintos ayuntamientos han comenzado a confirmar su adhesión al acto y Cáceres será uno de los municipios que se sume a la movilización del próximo miércoles.
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