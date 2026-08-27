El abuelito universitario de Cáceres anuncia que tiene cáncer de riñón y las redes se vuelcan con él

Hace apenas unos días, Miguel Ángel Bravo contaba con una sonrisa que había aprobado las diez asignaturas de su primer curso en la Universidad de Extremadura y que ya tenía otras diez por delante. Ahora, el hombre que se ha hecho conocido en las redes como el abuelito universitario de Cáceres ha compartido una noticia mucho más difícil: padece cáncer de riñón.

El estudiante de 66 años lo ha comunicado a través de las redes sociales, donde durante el último año miles de personas han seguido sus clases, sus exámenes, sus aprobados y las numerosas anécdotas de su particular regreso a las aulas después de más de cuatro décadas sin estudiar.

La noticia ha provocado inmediatamente una avalancha de mensajes de apoyo y cariño. Sus seguidores se han volcado con Miguel Ángel y han llenado la publicación de palabras de ánimo ante el nuevo reto que tiene por delante.

«Todo va a salir genial», «mucho ánimo y fuerza», «eres el número uno, a por ello» o «esperamos verte por los pasillos tan bien como siempre» son solo algunos de los mensajes que se repiten desde que hizo pública la enfermedad. Otros confían en que pronto pueda dejar este episodio atrás y continuar disfrutando de las clases durante muchos años.

Miguel Ángel confirma que se mantiene a la espera de una operación y que su objetivo es arrancar el curso con normalidad en las próximas semanas, aunque se verá obligado a un parón.

De las aulas a TikTok

La reacción demuestra hasta qué punto Miguel Ángel se ha ganado el cariño de quienes han seguido su historia. Trujillano afincado en Cáceres, se matriculó el pasado curso en Historia y Patrimonio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura después de jubilarse de su trabajo como comercial.

E. P. E.

Llegó al campus con más de 40 años sin abrir unos apuntes y con la duda de si sería capaz de adaptarse a una universidad completamente distinta a la que había imaginado durante buena parte de su vida.

No tardó demasiado en despejarla. Miguel Ángel terminó convirtiéndose en uno más entre compañeros que, en muchos casos, tienen más de cuatro décadas menos que él. Al mismo tiempo, su hijo Álex comenzó a compartir en TikTok algunos momentos de su experiencia bajo el nombre de Abuelito en clase. Lo que nació casi como una anécdota familiar acabó transformándose en un pequeño fenómeno en las redes sociales.

Su perfil roza ya los 47.000 seguidores, pendientes de sus notas, sus reflexiones, las bromas con sus compañeros o sus experiencias dentro de las aulas.

Diez de diez aprobadas

Precisamente hace apenas unos días Miguel Ángel relataba a El Periódico Extremadura el balance de su primer año universitario. El resultado había sido prácticamente perfecto: diez asignaturas matriculadas y diez aprobadas.

Solo Filosofía se le resistió inicialmente. Suspendió la convocatoria ordinaria después de dejar sin preparar suficientemente una parte del temario dedicada a Aristóteles, pero volvió a intentarlo en la recuperación y terminó consiguiendo un 8,5.

«Fue culpa mía, no de nadie», reconocía entonces. La pequeña derrota también movilizó a sus seguidores, que le escribieron para animarlo e incluso le ofrecieron ayuda para preparar la asignatura.

Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres. / Carlos Gil

Miguel Ángel no estudia pensando en encontrar un empleo ni en mejorar su currículo. «Yo voy a aprender. Mi vida ya está solucionada», explicaba sobre los motivos que le habían llevado a sentarse de nuevo frente a unos apuntes con 66 años.

Esa filosofía explica también su comportamiento durante el curso. Apenas faltó a clase y trató de aprovechar cada explicación de los profesores. «Hay muchas cosas de las que te enteras en clase y que luego no entiendes igual estudiando», relataba.

Diez más para segundo

Después de completar primero, tampoco dudó sobre qué hacer a continuación. Se matriculó de las diez asignaturas de segundo curso y tenía previsto regresar en septiembre a Filosofía y Letras. «Las diez otra vez y para adelante», aseguraba entonces.

El diagnóstico introduce ahora un obstáculo inesperado en una historia que durante el último año había estado marcada por los exámenes, los aprobados y el entusiasmo por volver a estudiar. Pero esta vez Miguel Ángel tampoco está solo.

Compañeros, conocidos y miles de personas que nunca han compartido un aula con él, pero que sienten como propias sus pequeñas victorias universitarias, se han volcado para arroparlo desde que ha contado que padece cáncer de riñón.

Entre todos los mensajes hay uno que resume buena parte de ese deseo colectivo: volver a verlo por los pasillos de la universidad tan bien como siempre.