El centro cívico de Santa Lucía en Cáceres encara su fase más visible: la estructura se montará a partir de septiembre

Las obras del centro cívico de Santa Lucía están a punto de dar un nuevo paso. Será a partir de septiembre cuando comience el montaje de la estructura de hormigón prefabricado, una fase que permitirá empezar a distinguir la silueta del futuro edificio. El concejal de Infraestructuras y teniente de alcalde, Víctor Bazo, ha comprobado de primera mano la evolución de los trabajos durante un recorrido por la barriada cacereña de Aldea Moret junto a representantes de la Asociación Vecinal Santa Lucía, entre ellos su presidente, Francisco Javier Moreno, y otros residentes de la zona.

Mientras tanto, la actuación avanza en fábrica, donde se elaboran los bloques y placas de hormigón que darán forma al inmueble. Su posterior traslado y ensamblaje en la parcela permitirá acelerar la construcción gracias al sistema industrializado elegido para el proyecto y hará que, en pocas semanas, el edificio empiece a ganar volumen. "En septiembre daremos un paso muy importante al ver cómo se levanta el edificio del nuevo Centro Cívico Santa Lucía", ha señalado Bazo, quien ha destacado la rapidez que permitirá este sistema frente a métodos constructivos más tradicionales.

Casi 1.000 metros cuadrados

El nuevo centro cívico supondrá una inversión municipal de 1.658.886 euros y contará con cerca de 1.000 metros cuadrados construidos. El edificio se ha diseñado para concentrar en un mismo espacio diferentes usos sociales, culturales y vecinales y ampliar así las posibilidades de actividad en la barriada.

Representantes vecinales y personal de Talher trasladan al concejal la situación de distintos puntos del barrio. / Ayuntamiento de Cáceres

Entre sus principales dependencias habrá un auditorio con capacidad para 150 personas, además de una ludoteca, una cafetería y una sala de exposiciones polivalente. Aunque tendrá como referencia a los vecinos de Aldea Moret, el Ayuntamiento de Cáceres plantea el equipamiento con vocación de prestar servicio también al conjunto de la ciudad. "Queremos que este centro sea un verdadero punto de encuentro para los vecinos y vecinas; un lugar que acoja multitud de actividades culturales, sociales y recreativas durante todo el año", ha señalado Bazo.

Desbroces en Aldea Moret

El paso por la barriada también ha servido para comprobar las labores de desbroce y conservación que se desarrollan estos días en distintas parcelas municipales, con la participación de la empresa concesionaria Talher. A su vez, los representantes vecinales aprovecharon el encuentro para trasladar propuestas y necesidades de cara a futuras intervenciones en la zona.

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Todas estas actuaciones forman parte del programa municipal de mantenimiento preventivo y limpieza de parcelas públicas, que se desarrolla durante todo el año y que esta semana se extiende también a Valdesalor, el polígono de Capellanías, Vistahermosa, la Ribera del Marco y el entorno de la Cárcel Vieja. Un dispositivo que se ha completado con la revisión del arbolado y la retirada de ramas caídas tras las rachas de viento registradas el lunes en la ciudad.