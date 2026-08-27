Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "La contribución"

En Cáceres, como en el resto de España, uno puede comprar una casa, pagarla durante treinta años, escriturarla, reformarla, hipotecarla, deshipotecarla y dejarla en herencia. Y cada año llega un recibo municipal que introduce una saludable dosis de modestia en ese ingenuo concepto de propiedad que creemos tener. Se llama IBI. Tres letras modernas para una relación muy antigua.

Nuestro ayuntamiento ha anunciado ahora su intención de rebajarlo. La decisión merece reconocimiento, porque los impuestos suelen conocer con precisión el camino de subida y necesitan bastante más orientación para encontrar el descenso. La noticia llega además acompañada de otra cifra llamativa: en nuestra provincia el recibo puede variar hasta un 175% según el municipio en el que se encuentre la vivienda. Y, si alguien duda de que 20 kilómetros puedan tener semejante trascendencia tributaria, que se lo pregunte a los berzocaniegos cuando miran hacia Logrosán.

Nuestra ciudad lleva siglos familiarizada con estas delicadezas. En el Fuero de Cáceres, cuyo origen se remonta a la Carta de Población otorgada por Alfonso IX en 1229, ya aparecen «pechos» y otras cargas vinculadas a quienes poseían bienes y heredades. Existían cuantías, exenciones y un razonable interés del concejo por conocer quién tenía qué. Los maravedíes eran pequeños; la curiosidad tributaria, considerable.

Siglos después, Fernando VI encargó el Catastro de Ensenada. Había que saber quién poseía casas, tierras, ganados, rentas y cargas. De aquella averiguaciónhan llegado hasta nosotros diez libros. Declaraba el propietario, comprobaba el perito y escribía la Administración. Cambiaron las técnicas. Permaneció la pregunta.

En 1845 llegó la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería. Después vendrían las contribuciones territoriales y, finalmente, el IBI. Nuestros padres y abuelos prescindían de semejantes siglas. Decían simplemente: «Ha venido la contribución».Y todos sabíamos quién había llegado.

Ahora el ayuntamiento quiere aminorarla. Hace bien. Un municipio que aspira a atraer vecinos, conservar población, rehabilitar viviendas y devolver vida al centro debe procurar que tener casa no termine pareciéndose a una tasa anual de permanencia.

Han pasado casi ocho siglos desde aquellos «pechos» medievales. Por el camino cambiaron los reyes, las monedas, los regímenes, las constituciones y hasta la manera de llamar a las cosas. La contribución aprendió a sobrevivir a todos ellos, mudando de nombre y de forma sin perder su terco pulso cotidiano, como uno de esos hilos de agua que atraviesan silenciosamente el subsuelo de la parte antigua: nace entre los pergaminos del Fuero, discurre por los libros del Catastro de Ensenada y reaparece, ocho siglos después, en la pantalla de nuestro móvil.

Cáceres ha cambiado mucho desde 1229.

La contribución, bastante menos.