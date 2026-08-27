La Cruz de los Caídos de Cáceres salva el primer escollo: vence el plazo para retirarla y sigue en pie

La Cruz de Cáceres ha salvado el primer escollo que tenía marcado en el calendario. El plazo de tres meses concedido por el Gobierno central al Ayuntamiento para retirar el monumento de la plaza de América ha vencido y la estructura continúa en el mismo lugar que ocupa desde hace décadas.

El requerimiento estatal se dirigió al Ayuntamiento de Cáceres al considerar que es la administración competente para ejecutar la retirada. Cumplido ese plazo sin que se haya producido, el futuro de la Cruz entra ahora en una segunda fase en la que confluyen dos vías diferentes: la protección patrimonial activada por la Junta de Extremadura y la batalla judicial que prepara el consistorio.

Esto no significa que el conflicto esté resuelto. La Cruz sigue en pie, pero tanto el procedimiento abierto por la Administración autonómica como el recurso que prepara el Ayuntamiento tendrán todavía recorrido.

Protección provisional por el expediente BIC

El movimiento que cambia el escenario inicial llegó desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, que ha incoado el procedimiento para declarar la Cruz Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento.

La apertura del expediente no significa que la declaración como BIC sea ya definitiva. Sí supone, desde el momento de la incoación, que el monumento queda sometido provisionalmente al régimen de protección correspondiente a los bienes que pueden alcanzar esa consideración.

La Junta ha comunicado además la apertura del expediente al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura para que practique una anotación preventiva mientras continúa la tramitación.

El procedimiento tiene un plazo máximo de 16 meses para resolverse. Será durante ese periodo cuando se recaben los informes y se completen los trámites necesarios para determinar si la Cruz termina siendo declarada definitivamente Bien de Interés Cultural.

De esta manera, la orden estatal de retirada se encuentra ahora con un elemento que no existía cuando comenzó el procedimiento: un expediente autonómico de protección patrimonial ya abierto y con efectos provisionales sobre el monumento.

Un recurso preparado para septiembre

A esa vía se sumará la judicial. Fuentes municipales confirman a El Periódico Extremadura que el recurso contra la decisión del Gobierno central ya está redactado y que el Ayuntamiento prevé presentarlo en los tribunales a principios de septiembre.

El consistorio ha esperado al final de agosto debido al carácter inhábil de este mes en la jurisdicción contencioso-administrativa para este tipo de actuaciones, de modo que el siguiente movimiento está previsto una vez comenzado septiembre.

El Ayuntamiento ya había recurrido anteriormente en vía administrativa la decisión adoptada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Tras el rechazo de ese recurso, el gobierno municipal anunció que continuaría su oposición a la retirada acudiendo a la Audiencia Nacional.

Las fuentes municipales consultadas sostienen que la presentación del nuevo recurso judicial impedirá que el monumento sea retirado mientras se resuelve el procedimiento. Esa será precisamente una de las claves de la nueva fase que comienza ahora, una vez consumido el plazo inicial concedido por el Gobierno.

De los tres meses a una batalla más larga

El calendario cambia, por tanto, a partir de ahora. Frente a los tres meses establecidos inicialmente para ejecutar la retirada, el conflicto se adentra en procedimientos que pueden prolongarse considerablemente más.

Por una parte está el expediente BIC de la Junta, cuya tramitación puede extenderse durante un máximo de 16 meses. Por otra, la vía judicial que el Ayuntamiento pretende activar en septiembre para combatir la decisión de la Administración central.

Ambos procedimientos responden además a argumentos diferentes. La decisión del Gobierno parte de la inclusión de la Cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática. La Junta, por su parte, ha abierto el expediente atendiendo al posible valor histórico, patrimonial, arquitectónico y urbanístico del monumento.

En medio se encuentra el Ayuntamiento de Cáceres, obligado por el Gobierno a ejecutar la retirada y, al mismo tiempo, decidido a recurrir esa orden ante los tribunales.

La Cruz sigue en la plaza de América

El primer horizonte temporal ha quedado atrás sin que la Cruz se haya movido de la plaza de América. La imagen que cada día encuentran los cacereños en uno de los puntos más transitados de la ciudad sigue siendo, por ahora, la misma.

Lo que ha cambiado es el escenario que rodea al monumento. Cuando comenzó la cuenta atrás existía una orden del Gobierno y un plazo de tres meses para ejecutarla. Ahora hay también un expediente de protección patrimonial en marcha y un recurso judicial prácticamente preparado.

La Cruz salva así su primer escollo, pero no el último. Septiembre abrirá el siguiente capítulo, cuando el Ayuntamiento lleve su oposición a la retirada a los tribunales mientras la Junta continúa tramitando la posible declaración del monumento como Bien de Interés Cultural.