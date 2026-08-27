Paga 320 euros por una PlayStation en Wallapop y nunca la recibe: la estafa que llegó a Cáceres

Comprar una PlayStation 4 a través de Wallapop le terminó costando 320 euros y ningún producto a un vecino de Cáceres. La operación se produjo el 28 de diciembre de 2018 y ha acabado formando parte de una de las extensas estafas por internet que acaba de sentenciar la Audiencia Nacional. El comprador realizó la transferencia, pero la consola que creía haber adquirido nunca llegó.

El caso del cacereño aparece expresamente recogido entre los hechos probados de una sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 17 de julio. El tribunal ha condenado de forma firme a cuatro acusados por un delito continuado de estafa, después de que las defensas alcanzaran un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones particulares.

Juzgados de Cáceres. / E. P.

La víctima de Cáceres figura en la resolución como uno de los numerosos compradores engañados por el entramado. El 28 de diciembre de 2018 creyó adquirir a través de Wallapop una PlayStation 4 por 320 euros y transfirió el importe a una cuenta de ING que formalmente estaba a nombre de otra persona. Esa misma cuenta, según establece la sentencia al describir otras operaciones, estaba bajo el control del principal responsable de la trama.

Una maquinaria para engañar en internet

El fraude iba, sin embargo, mucho más allá de anuncios aislados en plataformas de segunda mano. La Audiencia Nacional considera probado que durante 2018 y 2019 el principal condenado organizó un complejo entramado dedicado a realizar falsas ventas por internet. Contaba con colaboradores para encargarse de la informática, abrir cuentas utilizando identidades ajenas, retirar el dinero obtenido y canalizar los pagos de las víctimas.

Una de las principales herramientas utilizadas fueron las páginas web falsas. Los acusados llegaron a contratar al menos 29 dominios diferentes y copiaban nombres o apariencias similares a las de empresas reales para generar confianza entre los compradores. Ofertaban productos para el hogar, videojuegos, móviles, ordenadores o aparatos de aire acondicionado a precios atractivos. El cliente pagaba, pero el artículo nunca se enviaba.

Imagen de archivo de la Audiencia Nacional. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Las páginas permanecían abiertas durante unos días y, cuando comenzaban a ser descubiertas, desaparecían o quedaban "en mantenimiento". Después, la organización ponía en marcha otra dirección y repetía la operativa. Para reforzar la apariencia de normalidad llegó a utilizar teléfonos 900 de atención al cliente y servicios de Google para mejorar el posicionamiento de las falsas tiendas en los buscadores.

La trama también encontró en Wallapop otra vía para captar compradores. Los investigadores constataron que sus responsables compraban cuentas que ya tenían buena reputación entre los usuarios y las empleaban posteriormente para ofrecer productos y promocionar sus propias páginas fraudulentas. Cuando esas cuentas eran denunciadas, recurrían a otras.

Los pagos podían realizarse mediante transferencia bancaria, Bizum o tarjeta, para lo que la organización abría cuentas utilizando en numerosas ocasiones documentos e identidades de terceras personas. En algunos casos, los propios datos facilitados por quienes habían caído previamente en una estafa eran utilizados después para cometer nuevos fraudes. La sentencia relata incluso que algunas de esas personas terminaron siendo investigadas o citadas en procedimientos judiciales por operaciones que realmente habían cometido los estafadores.

De pequeñas compras a decenas de miles de euros

La resolución judicial ocupa 32 páginas y recoge una larguísima sucesión de engaños cometidos por toda España. Muchas operaciones fueron compras aparentemente normales de consolas, videojuegos, teléfonos móviles o aparatos de aire acondicionado por cantidades de entre cien y varios cientos de euros.

Pero otras víctimas sufrieron pérdidas mucho mayores después de que los autores consiguieran acceder a sus datos bancarios. La sentencia registra casos que alcanzan decenas de miles de euros, incluida la contratación de préstamos mediante identidades ajenas o la realización de transferencias desde las cuentas de los perjudicados.

La magnitud económica de la actividad quedó también reflejada en el registro realizado el 25 de junio de 2019 en el domicilio de uno de los acusados en Madrid. Los agentes localizaron teléfonos móviles con fotografías de documentos de identidad de otras personas, imágenes de productos destinados a ser anunciados para su venta y cientos de mensajes relacionados con las operaciones fraudulentas. Además, encontraron 72.425 euros en efectivo que la Audiencia Nacional considera procedentes de la actividad ilícita.

Hasta dos años y ocho meses de prisión

El principal acusado ha sido condenado a dos años y ocho meses de prisión, una multa de ocho meses y cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio en internet. Otros dos integrantes de la trama han recibido sendas penas de dos años de cárcel, mientras que un cuarto ha sido condenado a un año y seis meses. Para estos tres últimos se establece además una inhabilitación de tres años para ejercer actividades comerciales a través de internet.

Los condenados tendrán que afrontar también las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados. En el caso de uno de ellos, su responsabilidad civil queda limitada a 65.506 euros, y el tribunal ha ordenado que 70.000 euros intervenidos durante la investigación se destinen directamente al pago de las cantidades reconocidas a las víctimas.

La sentencia ya es firme, puesto que, una vez alcanzado el acuerdo de conformidad y comunicado el fallo durante la vista, las partes manifestaron que no presentarían recurso. Ocho años después de aquella compra frustrada, los 320 euros pagados por una PlayStation que nunca llegó a Cáceres forman parte así de la extensa relación de estafas por la que la Audiencia Nacional ha condenado finalmente a los responsables de la trama.