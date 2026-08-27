El puente de Cedillo no retomará las obras antes de octubre por los problemas ambientales pendientes

El puente internacional entre Cedillo y Montalvão tendrá que esperar, como mínimo, hasta octubre para volver a ver movimiento de obras. Los trabajos continúan condicionados por los trámites ambientales pendientes en el lado portugués, principalmente por cuestiones relacionadas con anidamientos y la presencia de árboles singulares, según ha explicado este jueves el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

La previsión es que estas cuestiones puedan quedar resueltas durante octubre y que, a partir de entonces, exista la posibilidad de retomar los trabajos. Sin embargo, el comienzo de las obras durante ese mes no está confirmado al cien por cien y dependerá de que se solventen previamente estos condicionantes ambientales.

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Morales ha concretado así la situación después de participar este jueves en Nisa, en el distrito portugués de Portalegre, en una reunión de seguimiento del proyecto. El encuentro ha servido para volver a situar octubre como horizonte para el desbloqueo de una infraestructura estratégica para las comunicaciones entre la provincia de Cáceres y Portugal, aunque sin que exista todavía un calendario definitivo.

La reunión

La reunión se ha celebrado en la Câmara Municipal de Nisa dentro de la iniciativa 'Rota pelo Interior e Cooperação Transfronteiriça', promovida por José Luís Carneiro, secretario general del Partido Socialista Portugués y diputado de la Asamblea de la República. Carneiro está recorriendo distintos territorios del interior del país vecino para conocer sus necesidades y analizar nuevas vías de colaboración entre España y Portugal.

Junto a Morales y Carneiro han participado el presidente de la Câmara de Nisa, José Dinis Serra, y el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, además de representantes de los territorios implicados.

Los trámites ambientales, todavía pendientes

El principal interrogante sigue estando en el lado portugués. Las obras llegaron a iniciarse de manera preliminar, pero quedaron después paralizadas por la necesidad de completar diferentes procedimientos ambientales. Ahora, la previsión trasladada por el presidente de la Diputación apunta a que hasta octubre no estará solucionado este frente.

Entre los asuntos pendientes se encuentran las afecciones vinculadas a anidamientos y determinados árboles considerados singulares. Una vez solventadas estas cuestiones, podría abrirse la puerta a reactivar los trabajos sobre el terreno.

Por ello, octubre debe entenderse por ahora como una previsión para resolver los obstáculosque mantienen parada la actuación, y no como una fecha definitiva para el inicio de las obras.

Reducir las diferencias

Durante el encuentro, Morales ha defendido que el puente debe servir para reducir las diferencias que soportan los territorios fronterizos respecto a las grandes ciudades europeas. "A mí me gusta hablar más de territorio, de la gente, de las personas, de los ciudadanos que somos europeos y que, a veces, no nos sentimos realmente en las mismas condiciones que los ciudadanos de Madrid, Oporto, Lisboa o Barcelona", ha señalado.

El presidente provincial ha reivindicado además el proyecto como una infraestructura capaz de generar empleo, oportunidades y fijación de población a ambos lados de la Raya. "Tenemos que ser capaces de unir a la gente de una parte y de otra parte", ha afirmado.

Morales ha insistido también en que la cooperación entre España y Portugal debe traducirse en proyectos concretos. "Portugal y España necesitan menos amor platónico y más amor físico: proyectos que unan a las personas, que generen trabajo, bienestar y fijación de población en el territorio", ha defendido.

Una AECT con municipios portugueses

La Diputación de Cáceres trabaja además en la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) con municipios del interior portugués. Este instrumento permitiría desarrollar proyectos conjuntos y reforzar la colaboración institucional y económica entre los territorios de ambos lados de la frontera.

"Cáceres es una provincia que tiene contacto con la vida y con la gente de Portugal y, por tanto, es una oportunidad para los cacereños y las cacereñas tener esta relación con nuestros hermanos, amigos, compañeros y socios portugueses", ha manifestado Morales.

Cámara de Nisa

El presidente de la institución provincial también ha destacado la colaboración con la Câmara de Nisa "más allá del color político" y ha vuelto a reclamar a los gobiernos español y portugués una mayor atención a las necesidades específicas de la Raya.

"Siempre exigimos a los gobiernos de Madrid y de Lisboa que se acuerden de la Raya, que se acuerden siempre de aquellos que hemos decidido vivir en la frontera", ha señalado.

El puente sobre el Sever sigue así pendiente del desbloqueo ambiental. Octubre aparece como el próximo momento clave, pero el reinicio de las obras dependerá de que para entonces puedan quedar definitivamente resueltas las afecciones que han frenado el proyecto en los últimos meses.