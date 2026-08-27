Mijina de Extremadura, el proyecto familiar de Cáceres que divulga la riqueza de la región, lanza una nueva agenda

Mijina de Extremadura vuelve a dar un paso adelante. El proyecto cultural creado en familia presenta este año una nueva propuesta, una agenda escolar, que se suma a su tradicional agenda anual, cuya edición de 2027 ya está en marcha. La iniciativa, creada por Gonzalo de Miguel, Blanca de Miguel e Isabel Royo, nació en Cáceres con un propósito muy definido, poner en valor y dar a conocer la riqueza cultural, gastronómica y lingüística de Extremadura.

Un año después de su puesta en marcha, Mijina de Extremadura no solo mantiene intacta esa vocación, sino que ha conseguido convertir aquel propósito inicial en una realidad. El proyecto continúa creciendo y acercando la identidad extremeña a nuevos públicos, con propuestas que buscan reivindicar y difundir todo aquello que hace única a la región.

Un proyecto que no deja de crecer

"La acogida que ha tenido el proyecto ha sido muy buena. Cuando comenzamos esta aventura el año pasado, apenas contábamos con seguidores en Instagram y todavía estábamos dándonos a conocer. Sin embargo, las redes sociales nos han permitido ganar mucha visibilidad y, desde entonces hasta ahora, hemos sumado más de 7.000 seguidores. Muchos de ellos no solo han seguido nuestra evolución, sino que también han confiado en el proyecto y han ido adquiriendo nuestros productos. De hecho, ya son muchos los que están participando en la preventa de la agenda anual 2027. También sabemos que una parte de nuestros seguidores prefiere esperar a que la agenda llegue a los puntos de venta de sus propios pueblos y ciudades. Por todo ello, creo que este año va a ser todavía mejor que el anterior. Hemos recibido muchísimo apoyo y hemos tenido la oportunidad de llevar el proyecto a espacios y eventos muy importantes. Este año hemos estado presentes en FITUR, lo que nos permitió conseguir una gran visibilidad, y también participamos en la Feria de Turismo Extremeña en Lisboa, una de las citas turísticas más importantes de Portugal. Además, hemos formado parte de eventos como Ecos del Pacífico, experiencias que nos están ayudando a seguir dando a conocer Mijina de Extremadura y, sobre todo, a poner en valor nuestra tierra", explica Gonzalo.

Carlos García vuelve a ponerse al frente del diseño

En cuanto al diseño de la agenda, el proyecto vuelve a contar este año con Carlos García, conocido artísticamente como Katrina, quien ya se encargó de la edición del año pasado. Su participación se mantiene así en esta nueva edición, dando continuidad a la línea creativa y visual de Mijina de Extremadura. "No queríamos cambiar de diseñador porque estamos muy contentos con el trabajo de Carlos. Este año ha realizado un trabajo espectacular, además, ha podido disponer de más tiempo para desarrollar y cuidar cada uno de los diseños. También nosotros hemos afrontado esta segunda edición con mayor preparación y experiencia. De hecho, recuerdo que ya en enero, mientras todavía estábamos terminando de vender la primera edición de la agenda, comenzamos a trabajar con Carlos en la segunda. Queríamos empezar con tiempo para poder cuidar cada detalle y conseguir un resultado todavía mejor que el del año pasado".

Tradición, naturaleza y cultura en cada página

Por otro lado, esta nueva edición de la agenda aborda temáticas diferentes a las del año pasado, manteniendo como hilo conductor la riqueza y diversidad de Extremadura. Cada mes está dedicado a un aspecto concreto de la región, con contenidos que buscan acercar al público su patrimonio natural, cultural y tradicional. Entre los temas incluidos se encuentra la tierra de campo, con un recorrido por los principales alimentos que se cultivan y cosechan en Extremadura, así como la vendimia y su importancia en la tradición agrícola de la región. La dehesa extremeña también tiene un espacio destacado, con contenidos sobre los animales que habitan en ella y el calendario de la encina.

La agenda dedica además varias páginas a la fauna extremeña en peligro de extinción, las tradiciones populares, el turismo de estrellas y los miradores desde los que descubrir el paisaje de la región. A ello se suman los refranes extremeños, los juegos educativos y un recorrido por diferentes oficios tradicionales, algunos de ellos en riesgo de desaparecer. De esta manera, la publicación pretende convertirse no solo en una herramienta de organización, sino también en una forma de conocer, preservar y divulgar la identidad extremeña.

Una edición limitada que sigue creciendo

La agenda escolar llegó de imprenta el pasado mes de julio y, desde entonces, se mantiene a la venta hasta agotar existencias. El proyecto cuenta actualmente con numerosos puntos de venta repartidos por toda Extremadura, donde las agendas continúan disponibles. A medida que las unidades se van agotando en cada establecimiento, Mijina de Extremadura se encarga de realizar nuevas reposiciones, aunque se trata de una edición limitada. Por su parte, la agenda anual 2027 se encuentra actualmente en producción. La preventa se ha puesto en marcha el 21 de agosto y permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre. La respuesta inicial ya está siendo positiva, con numerosos pedidos recibidos a través de la página web. Está previsto que las nuevas agendas comiencen a entregarse durante el mes de octubre.