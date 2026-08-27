Esta noche vuelve a haber un eclipse en Cáceres: toca mirar a la Luna

Esta noche volveremos a tener un eclipse. Pero no será como el del pasado 12 de agosto, con el que se hizo la oscuridad durante unos minutos. Se trata de un eclipse lunar. La buena noticia es que desde Cáceres se podrá ver bastante bien. La mala es que hay que madrugar.

En concreto, será un eclipse parcial de Luna, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y parte de nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite. En este caso, la sombra no cubrirá toda la Luna, sino una parte importante de su superficie. Además, coincidirá con Luna llena, por lo que el satélite estará completamente iluminado al comenzar el fenómeno y podremos ver cómo la sombra terrestre va avanzando sobre él.

¿Cuándo verlo?

La fase parcial comenzará a las 04.34 horas del viernes 28 de agosto. Desde ese momento, quienes estén despiertos podrán seguir cómo la sombra de la Tierra va cubriendo progresivamente el disco lunar.

El momento más interesante llegará a las 06.12 horas, cuando se alcanzará el máximo del eclipse. Será entonces cuando la sombra cubra la mayor parte de la Luna. En Cáceres, el satélite estará a unos 17,5 grados sobre el horizonte, por lo que será importante buscar un lugar con una buena vista hacia el oeste.

Así se verá el eclipse parcial de Luna en Cáceres. / Instituto Geográfico Nacional

Después del máximo, la sombra comenzará a retirarse y la fase parcial terminará a las 07.52 horas. Apenas siete minutos después, alrededor de las 07.59, la Luna se ocultará por el horizonte en Cáceres. Eso permitirá seguir desde la provincia prácticamente toda la fase parcial del eclipse.

Diferencia con el solar

Y hay otra buena noticia: no hace falta ningún tipo de protección para los ojos para observar un eclipse lunar. Bastará con mirar al cielo, aunque unos prismáticos pueden ayudar a apreciar mejor cómo la sombra va avanzando sobre la Luna.

Javier Caldera

Quizás las imágenes no sean tan asombrosas como cuando es la Luna la que tapa al Sol, pero la sombra de la Tierra, proyectada parcialmente sobre nuestro satélite y con ese característico tono rojizo, también deja una estampa especial.

Especialmente para los amantes de la astronomía, agosto deja así otro fenómeno para el recuerdo.