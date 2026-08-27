La remodelación de la plaza de Santiago de Cáceres queda desierta por segunda vez

La remodelación de la Plaza de Santiago de Cáceres (una de las puertas de entrada al casco histórico) ha vuelto a quedar desierta después de que ninguna empresa haya presentado oferta al segundo procedimiento de licitación convocado por el Ayuntamiento para ejecutar unas obras presupuestadas en 794.184,98 euros.

El Consistorio sacó nuevamente los trabajos a concurso el pasado julio, después de que una primera licitación también quedara desierta, y fijó el 26 de agosto como fecha límite para la presentación de propuestas. El contrato contempla un plazo de ejecución de seis meses.

El Ayuntamiento analizará ahora junto a los técnicos municipales las causas por las que el procedimiento ha vuelto a quedar sin empresas interesadas, según ha señalado el concejal de Infraestructuras y alcalde en funciones, Víctor Bazo, y recoge Efe.

Modificaciones presupuestarias

Entre las posibilidades que se estudiarán figura un posible desajuste entre el presupuesto previsto y los costes actuales de ejecución. Si se confirma esta circunstancia, el consistorio asegura que realizará las "modificaciones presupuestarias oportunas para que la licitación sea viable".

La actuación está financiada mediante una subvención nominativa de la Diputación Provincial de Cáceres y pretende transformar uno de los espacios del entorno de la iglesia de Santiago, con una intervención centrada especialmente en la accesibilidad y la recuperación del uso ciudadano de la plaza.

La reforma

El proyecto plantea crear una plataforma prácticamente continua, con itinerarios accesibles mediante rampas y eliminación de barreras arquitectónicas. También contempla liberar superficie para actividades y juegos infantiles, reforzar las zonas de estancia y mejorar la configuración del espacio.

Las obras incluyen además la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público, el mobiliario urbano y la señalización, así como la creación de dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida junto al acceso desde la calle Caleros.

Bazo ha asegurado que el Gobierno municipal no renunciará a la actuación pese al segundo procedimiento fallido y ha pedido a los vecinos que tengan la certeza de que el Ejecutivo local seguirá adelante con una reforma que considera "tan necesaria" en un enclave como la Plaza de Santiago.