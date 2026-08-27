Salud achaca a las bajas las dificultades del servicio de Urgencias de Cáceres

La consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha reconocido este jueves que las bajas de facultativos están detrás de la diferencia entre la plantilla oficial de las Urgencias de Cáceres y el número de médicos que realmente están disponibles para cubrir la actividad asistencial. Una cuestión que se ha situado en el centro de la crisis abierta durante las últimas semanas en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC).

García Espada se ha pronunciado durante una visita al consultorio de Sierra de Fuentes, donde ha conocido el resultado de las obras de reforma realizadas por la Junta de Extremadura. Preguntada expresamente por el "baile de cifras" entre los 38 facultativos que contabiliza el Servicio Extremeño de Salud (SES) y los efectivos disponibles a los que hacen referencia los profesionales, la responsable sanitaria ha relacionado esa diferencia con las ausencias.

La consejera ha añadido que la plantilla de Urgencias se ha incrementado en seis médicos porque los propios profesionales "lo pedían" y porque "era necesario".

La explicación introduce un matiz relevante en una de las principales discrepancias surgidas durante la crisis. El SES ha defendido en las últimas semanas que el servicio dispone actualmente de 38 facultativos para el Hospital Universitario y el San Pedro de Alcántara, frente a los 32 existentes en enero de 2023, y que se trata de la mayor plantilla con la que ha contado hasta ahora. Los médicos, sin embargo, han insistido en que esa cifra no refleja la disponibilidad efectiva para cubrir turnos y guardias debido a bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes.

Evaluación la próxima semana

La consejera también ha anunciado que la próxima semana se evaluarán las medidas organizativas implantadas en las Urgencias cacereñas junto a la Gerencia del Área de Salud y los profesionales del servicio.

"Si los protocolos son satisfactorios, se mantendrán, y si son mejorables, se mejorarán", ha afirmado García Espada, que ha defendido que la Administración está trabajando "de la mano de los profesionales" y escuchando unas reivindicaciones que, según ha señalado, "llevan más de diez años encima de la mesa".

Entre las actuaciones ya activadas se encuentran las medidas extraordinarias de organización hospitalaria que entraron en vigor el pasado 14 de agosto. Una de ellas establece que las interconsultas solicitadas desde Urgencias a otros especialistas deben ser atendidas, con carácter general, en un plazo máximo de dos horas. También se han establecido nuevos circuitos para evitar que los pacientes permanezcan durante más tiempo del necesario en el servicio mientras esperan una valoración especializada o una decisión de ingreso.

La revisión de la próxima semana permitirá comprobar ahora si esas medidas están dando resultado y si es necesario introducir modificaciones. El propio Colegio Oficial de Médicos de Cáceres había reclamado recientemente que los cambios fueran evaluados atendiendo a parámetros como los tiempos de espera, la presión asistencial, los descansos de los facultativos, la cobertura de ausencias y la carga de trabajo.

Sin sustituto todavía para la coordinadora

Otro de los asuntos que permanece abierto es el futuro de la coordinación de Urgencias. La actual responsable del servicio ha presentado su dimisión, que será efectiva el próximo 30 de septiembre, una decisión que elevó la preocupación entre los profesionales y provocó también el posicionamiento público del Colegio de Médicos.

Preguntada por si ya existe una persona elegida para sustituirla, García Espada ha reconocido que el SES todavía no ha cerrado el relevo. "Se está trabajando en ello", se ha limitado a señalar.

La dimisión se produjo después de que los facultativos adjuntos trasladaran por escrito a la Dirección Médica y a la Gerencia su preocupación por una situación que calificaron de "crítica". Los médicos alertaron entonces de acumulación de pacientes, saturación de los circuitos asistenciales y falta de recursos humanos suficientes para responder a la demanda.

Las cifras muestran además un incremento progresivo de la actividad. Las Urgencias del HUC pasaron de atender 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023 a 81.012 en 2025, un aumento del 9,3% en dos años. Hasta el 31 de julio de 2026 se habían registrado otros 47.378 pacientes.

Carga contra el PSOE

La consejera ha aprovechado también sus declaraciones para responder a las críticas del Partido Socialista, al que ha acusado de intentar obtener "rédito político" de las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

"Es la segunda vez en poco más de un mes que utiliza a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud para intentar sacar rédito político y ahí no nos va a encontrar", ha afirmado. García Espada ha defendido que el actual Ejecutivo está centrado en el "diálogo con los profesionales" y ha reivindicado que el SES dispone de más financiación, inversión y profesionales.

Las declaraciones se producen mientras continúa abierta la crisis en uno de los servicios con mayor presión asistencial del Hospital Universitario. La prueba inmediata llegará la próxima semana, cuando Gerencia y profesionales analicen los protocolos implantados y decidan cuáles funcionan, cuáles deben mantenerse y qué medidas necesitan ser modificadas.