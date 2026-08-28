Cáceres 2031 niega las acusaciones de falta de apoyo a Álvaro Payo y asegura que "tenía garantizados 25.000 euros"

Durante las últimas semanas, la historia de Álvaro Payo ha estado marcada por una mezcla de ilusión, incertidumbre y dinero. El joven bailarín cacereño, con solo 17 años, consiguió una plaza en la prestigiosa English National Ballet School de Londres, una oportunidad extraordinaria para continuar su formación y acercarse al mundo profesional de la danza. Pero cuando llegó el momento de hacer las cuentas para poder pasar diez meses en Reino Unido, la familia se encontró con un problema que parecía mucho más difícil de resolver que cualquier audición: cómo pagar la estancia.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a una falta de apoyo institucional y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Consorcio Cáceres 2031 estuvieron desde el principio a disposición de la familia para intentar hacer posible el viaje. "Si Álvaro finalmente no ha podido inscribirse en esa escuela no ha sido por falta de apoyo institucional", sostiene el regidor.

La polémica surge después de que la familia del bailarín haya explicado las dificultades encontradas para reunir el dinero necesario para que Álvaro pueda pasar diez meses en Londres. La escuela le concedió una beca completa para una matrícula superior a los 25.000 euros y otra ayuda para su estancia, pero los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos seguían suponiendo un importante esfuerzo económico.

25.000 euros disponibles

Según el alcalde, el Ayuntamiento puso en marcha dos vías de apoyo que podían alcanzar conjuntamente los 25.000 euros, una aportación directa municipal de 10.000 euros y la posibilidad de acceder a una beca de hasta 15.000 euros a través del Consorcio Cáceres 2031. Mateos asegura que esta última ayuda estaba "a su total disposición" y que, de haberse solicitado correctamente, "hubiesen sido para él".

A este dinero se sumarían, por lo menos, otros 2.000 euros por parte de la Junta de Extremadura y 5.000 euros de la Diputación de Cáceres, más un apoyo de la Fundación Valhondo del que no se conocen cifras. Un total, por tanto, de mínimo 32.000 euros.

Álvaro Payo durante una práctica de danza clásica. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre alojamiento, manutención, desplazamientos y otros gastos básicos, la familia calcula que necesita unos 2.500 euros mensuales, alrededor de 30.000 euros en total.

El regidor se muestra especialmente crítico con la difusión de una versión en la que, a su juicio, se cuestiona el compromiso de las instituciones con el joven. "A mí me sorprende ver determinadas noticias y sobre todo me sorprende que no se contraste esa información", afirma. En este sentido, asegura que ni el Ayuntamiento ni el Consorcio fueron consultados antes de que se difundieran esas informaciones.

Mateos pone además como ejemplo de la implicación del Consorcio Cáceres 2031 la ayuda prestada durante la propia tramitación. "Desde el Consorcio 2031 hemos estado a disposición de la familia para intentar facilitar que Álvaro se pudiese matricular", señala. Entre otras actuaciones, personal del organismo colaboró en la traducción de la documentación que debía presentar el bailarín para acceder a la escuela británica.

El Ayuntamiento insiste, además, en que no llegó a presentarse la documentación necesaria para gestionar la financiación consistorial, una cuestión que considera determinante para explicar por qué las ayudas no llegaron a materializarse en los términos previstos.

La familia mantiene abierta la posibilidad de Londres

Este diario se ha puesto en contacto con Laura Pérez, madre de Álvaro, para conocer en qué punto se encuentra actualmente la situación. Pérez asegura que el viaje a Londres "sigue en el aire" pese a la difusión de que, finalmente, no se había logrado el objetivo, y que "no sabemos nada aún". La decisión, en cualquier caso, tendrá que conocerse próximamente, ya que las clases en la English National Ballet School comienzan en septiembre.

De esta forma, la historia de Álvaro todavía no está completamente cerrada. El joven consiguió superar la muy exigente selección de la escuela londinense y recibir el respaldo académico necesario para continuar allí su formación, pero la cuestión económica terminó convirtiéndose en el principal obstáculo. Ahora queda por saber si finalmente podrá incorporarse.

G. L.

Mientras tanto, el Ayuntamiento quiere desligar esa incertidumbre de una supuesta ausencia de apoyo por parte de Cáceres. "El apoyo del Ayuntamiento y de la ciudad de Cáceres ha sido un apoyo sin fisuras", insiste Mateos, quien considera especialmente importante aclarar esta cuestión en un momento decisivo para la candidatura de Cáceres 2031.

"Me duele que se diga que no ha habido apoyo institucional y desde luego que no ha habido apoyo del Ayuntamiento de Cáceres porque sí lo ha habido", afirma el alcalde. También defiende el papel que está desempeñando el Consorcio en el impulso de proyectos culturales y en el respaldo a los artistas y creadores de la ciudad.

El caso de Álvaro Payo queda así pendiente de un desenlace que todavía puede cambiar. La familia continúa esperando una respuesta y el Ayuntamiento mantiene que puso recursos y vías de financiación a disposición del bailarín. Lo que está por determinar ahora es si, finalmente, todo ese respaldo podrá traducirse en algo tan sencillo y tan importante para Álvaro como poder hacer las maletas y comenzar en septiembre su formación en Londres.