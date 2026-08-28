Cáceres se llena de cultura con ajedrez y el musical 'Sonrisas y Lágrimas'

Propuestas culturales diversas para disfrutar de la ciudad.

Una nueva cita con el ajedrez

La Biblioteca Pública de Cáceres se prepara para acoger este 28 de agosto el VI Torneo Ruy López de Ajedrez, una cita que pondrá el broche final al taller de ajedrez desarrollado durante este mes. La actividad está organizada por la propia biblioteca junto a la Academia Ágora Ajedrez, que un año más unen esfuerzos para acercar este deporte a personas de todas las edades y fomentar su práctica.

El torneo servirá como punto de encuentro para quienes durante las últimas semanas han tenido la oportunidad de iniciarse o profundizar en el mundo del ajedrez. El taller ha permitido a participantes de distintos niveles conocer nuevas estrategias, mejorar sus habilidades y familiarizarse con las posibilidades que ofrece este juego. Ahora, el tablero se convertirá en el escenario en el que los participantes podrán poner en práctica lo aprendido durante las sesiones. La jornada está planteada como una oportunidad para competir, aprender y disfrutar del ajedrez en un ambiente de compañerismo y diversión, tanto para jugadores con experiencia como para quienes están dando sus primeros pasos en esta disciplina.

La actividad está dirigida a personas mayores de seis años y contará con un máximo de 40 participantes. Para participar será necesario conocer las reglas básicas del ajedrez y realizar inscripción previa. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. Como reconocimiento a su participación, todos los jugadores recibirán una medalla y un diploma, poniendo así el broche final a una jornada concebida no solo como una competición, sino también como una celebración del ajedrez y de los valores de aprendizaje y convivencia que rodean a este deporte.

Ajedrez, juego de tablero. / Cedida

'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' llegará a la Plaza de Toros

La magia del teatro musical llegará a la Plaza de Toros de Cáceres el próximo sábado 5 de septiembre, con la representación de 'Sonrisas y Lágrimas, El Musical', una nueva producción de Theatre Properties bajo la dirección de Silvia Villaú. El espectáculo comenzará a las 22.00 horas y las entradas tienen un precio de 32 euros. Considerado uno de los grandes clásicos del teatro musical, el montaje recupera la historia que ha emocionado a generaciones de espectadores y lo hace con una puesta en escena renovada, en la que la música, la interpretación y una espectacular escenografía se combinan para trasladar al público hasta la Austria de finales de los años treinta.

La producción destaca especialmente por una escenografía diseñada para recrear los principales escenarios de la historia. El público podrá viajar desde el convento hasta la villa de la familia Von Trapp y contemplar la recreación de los imponentes paisajes de los Alpes, creando una atmósfera que busca sumergir al espectador de lleno en el universo del clásico.

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La obra cuenta la historia de María, una joven novicia llena de vitalidad y pasión por la música que abandona temporalmente el convento para convertirse en institutriz de los siete hijos del estricto capitán Von Trapp. Su llegada a la casa familiar supone un cambio radical. Frente a la disciplina y la rigidez que marcan el día a día de los pequeños, María introduce alegría, espontaneidad y, sobre todo, música. Poco a poco, las canciones y los momentos compartidos transforman la relación entre los miembros de la familia y hacen surgir nuevos sentimientos.