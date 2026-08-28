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Nuestro pasado

La carismática Mercedes Carbó, conocida como la 'mamá del millón', fue Huésped de Honor en Cáceres

La popular concursante del programa televisivo 'Un millón para el mejor' recibió el título de Huésped de Honor de la ciudad extremeña

Mercedes Carbó de Figueras, conocida popularmente como 'la mamá del millón', falleció en febrero de 2026.

Mercedes Carbó de Figueras, conocida popularmente como 'la mamá del millón', falleció en febrero de 2026. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 17 de diciembre de 1968 tuvo lugar en Cáceres una de las visitas más curiosas y simpáticas de aquel año, la llegada de Mercedes Carbó de Figueras, conocida popularmente como la mamá del millón. Por aquel entonces, el programa de televisión 'Un millón para el mejor' gozaba de una enorme popularidad y sus protagonistas se convertían rápidamente en auténticos rostros conocidos para toda España.

750.000 pesetas y una enorme popularidad

Mercedes Carbó había conquistado al público tras hacerse con un premio de 750.000 pesetas y se había ganado, además, la admiración de miles de espectadores. Su llegada a Cáceres estuvo acompañada de una extraordinaria muestra de entusiasmo popular, convirtiendo su visita en todo un acontecimiento para la ciudad.

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Huésped de Honor y protagonista de una iniciativa solidaria

Durante su estancia, Carbó fue declarada Huésped de Honor de Cáceres, un reconocimiento que puso de manifiesto la expectación que había generado su presencia. Además, participó en la audición inaugural de la Campaña de Navidad, destinada a recaudar fondos para ayudar a niños con problemas, sumándose así a una iniciativa solidaria que marcó también su paso por la ciudad.

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