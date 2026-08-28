Así serán las primeras cien viviendas protegidas de El Junquillo de Cáceres: una década de espera

Las primeras 100 viviendas protegidas de El Junquillo ya tienen imagen. Urvipexsa, la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, ha mostrado cómo será la promoción prevista en la calle Dalia, número 3, un proyecto que recupera ahora velocidad después de permanecer durante años sobre el papel.

Las imágenes permiten conocer por primera vez el aspecto del futuro residencial, formado por viviendas de dos y tres dormitorios, con superficies de entre 60 y 80 metros cuadrados y precios que, conforme a las cifras anunciadas para el proyecto, oscilarán entre los 110.000 y los 139.000 euros, incluyendo plaza de garaje y trastero. Las casas dispondrán de salón-comedor, cocina, uno o varios baños y terraza, además de espacios exteriores y zonas ajardinadas en el conjunto residencial.

Cuatro torres de ocho plantas

El planteamiento diseñado para esta parcela contempla cuatro torres residenciales, que marcarán además el perfil de esta zona de expansión de la capital cacereña. La construcción de las primeras cien viviendas está dividida en dos fases de 50 pisos cada una. Los bloques alcanzarán las ocho plantas más el bajo, lo que supone una altura aproximada de 25 metros.

Galería | Así serán las primeras cien viviendas protegidas de El Junquillo de Cáceres / Urvipexsa

En cada uno de esos grupos de 50 viviendas se proyectaron 41 casas de tres dormitorios y nueve de dos habitaciones, una distribución que deja claro el peso de las viviendas pensadas para familias dentro de la promoción. La actuación se desarrollará sobre una parcela de aproximadamente 140 metros de largo por 48 de ancho. Para una de las fases están previstas además 68 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas de sótano y 57 trasteros.

El diseño apuesta por las terrazas y las zonas ajardinadas y se ha concebido siguiendo criterios de eficiencia energética. El proyecto contempla asimismo la posibilidad de adaptar las viviendas a las necesidades de adjudicatarios con problemas de movilidad.

Un proyecto que se remonta a 2016

La promoción tiene detrás una historia mucho más larga de lo que podría sugerir su actual estado de tramitación. Urvipexsa obtuvo la propiedad del solar en 2016, por lo que han transcurrido ya diez años desde que estos terrenos quedaron en manos de la empresa pública.

El proyecto llegó a contar con licencia desde 2019, aunque para obtener la calificación provisional del inmueble resultaba necesario completar previamente la segregación de la parcela. La licencia para esa operación fue concedida en enero de 2020 y, pese a disponer de los permisos necesarios, la promoción no terminó entonces de salir adelante.

Galería | Así serán las primeras cien viviendas protegidas de El Junquillo de Cáceres / Urvipexsa

El proyecto quedó aparcado hasta que Urvipexsa decidió recuperarlo años después. Para hacerlo fue necesario actualizar el diseño original y adaptarlo a la normativa vigente, un trámite previo que ya ha sido completado y que ha permitido reactivar definitivamente la actuación.

De esta forma, unas viviendas cuya planificación se remonta a hace prácticamente una década han pasado ahora de los planos y las autorizaciones administrativas a un escenario mucho más avanzado, con imágenes definitivas y futuros propietarios en proceso de selección.

La adjudicación ya está en marcha

Y es que el procedimiento para adjudicar estas primeras cien viviendas ya ha comenzado. El correspondiente sorteo público se celebró en 2025, y este año se ha celebrado otra cita para cubrir las viviendas que no se completaron. Urvipexsa está contactando actualmente con las personas que participaron para continuar con los trámites necesarios y avanzar hacia la formalización de las compraventas.

Los adjudicatarios podrán acogerse, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la normativa, a ayudas directas de hasta 10.000 euros para la adquisición de vivienda protegida. La cuantía puede resultar especialmente relevante teniendo en cuenta que los precios anunciados para la promoción arrancan en torno a los 110.000 euros.

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Las viviendas deberán cumplir además los requisitos de funcionalidad y accesibilidad previstos para este tipo de promociones, así como disponer de las instalaciones necesarias para telecomunicaciones, servicios audiovisuales y de información y acceso a los servicios postales. El proyecto incorpora igualmente las exigencias relativas a seguridad estructural, protección frente a incendios y seguridad de utilización.

Otras 100 viviendas en El Junquillo

Las primeras cien no serán las únicas. Urvipexsa tiene en marcha una segunda promoción de otras 100 viviendas protegidas en El Junquillo, para la que continúa abierto el proceso de recogida de encuestas de demanda. Las personas interesadas pueden comunicar así su interés de cara a los futuros procedimientos de adjudicación.

Entre ambas actuaciones, la empresa pública prevé incorporar 200 nuevas viviendas protegidas a El Junquillo, uno de los barrios en los que se concentra actualmente una parte importante del crecimiento residencial de Cáceres. Además, se van a construir otras 344 casas similares en Residencial Gredos, Vegas del Mocho, Nueva Ciudad y Residencial Universidad.

Galería | Así serán las primeras cien viviendas protegidas de El Junquillo de Cáceres / Urvipexsa

Entretanto, la publicación de las primeras imágenes supone así un paso especialmente significativo para una actuación que comenzó a gestarse en 2016, quedó durante años sin desarrollar y que ahora entra, una década después, en su fase más tangible.