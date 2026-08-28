La espectacular foto del eclipse de luna sobre Los Barruecos con la que el cacereño Javier Caldera quiere conquistar a la NASA

Dormir podía esperar. Javier Caldera tenía previsto acostarse pronto este jueves, alrededor de las ocho de la tarde, y poner el despertador a las tres de la madrugada. El plan no salió demasiado bien. "Estaba dándole vueltas a la foto y al final no he sido capaz de conseguirlo", reconoce. Apenas logró descansar una hora antes de coger su equipo y poner rumbo a Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres.

El motivo merecía la noche en vela. Durante la madrugada de este viernes 28 de agosto se producía un eclipse parcial de luna visible desde toda España, apenas dos semanas después del histórico eclipse total de sol del 12 de agosto. Dos fenómenos relacionados: los eclipses solares y lunares suelen producirse por parejas separados aproximadamente por media lunación.

Una fecha marcada en el calendario

Caldera llevaba tiempo con esta fecha marcada en el calendario. Lo que no decidió hasta hace aproximadamente una semana fue el escenario. Buscaba un lugar que permitiera que la fotografía fuese algo más que una imagen astronómica y acabó eligiendo uno de los paisajes más reconocibles de la provincia de Cáceres.

Javier Caldera, mientras fotografiaba el eclipse lunar. / Miguel Gracia

"Mi idea era sacar alguna zona que fuese clave de la provincia y de toda Extremadura", explica. Y eso que admite que la fotografía de paisaje no es precisamente la disciplina que más practica. "Decidí animarme para darle un poquillo de valor e intentar poner en el mapa a Los Barruecos, que aunque ya es un sitio muy conocido, siempre se puede hacer mucho más", señala.

Tres protagonistas en una sola imagen

El resultado está muy lejos de ser una fotografía convencional. A primera vista aparecen tres grandes elementos formando prácticamente un triángulo. En la parte inferior, el paisaje de Los Barruecos, con sus características formaciones graníticas y las masas de agua. A la derecha emerge el brazo de la Vía Láctea. Y a la izquierda, la evolución del eclipse lunar.

"Es una imagen muy elaborada", resume Caldera. El paisaje tampoco procede de una única toma. Es una panorámica compuesta por numerosas fotografías que posteriormente han sido ensambladas para conseguir un campo de visión mucho mayor del que permitiría captar una sola lente.

El eclipse añade todavía más dificultad. Caldera fotografió la Luna a intervalos de diez minutos para mostrar en una misma composición cómo la sombra de la Tierra iba avanzando sobre el satélite. De izquierda a derecha puede observarse cómo la Luna parte prácticamente llena y va oscureciéndose hasta alcanzar el momento de máxima ocultación.

La fase completa

En Cáceres, la fase penumbral comenzó a las 3.23 horas, la parcial arrancó a las 4.33 y el máximo se produjo a las 6.12 horas, cuando el eclipse alcanzó una magnitud de 0,93. La fase parcial terminó a las 7.51 horas, pocos minutos antes de que la Luna desapareciese por el horizonte.

La madrugada, además, ofrecía una ventaja frente al eclipse solar que movilizó a miles de personas días atrás: no era necesario utilizar ninguna protección para observarlo. Los eclipses de Luna pueden contemplarse directamente a simple vista sin riesgo.

Eso no fue suficiente, sin embargo, para llenar Los Barruecos a esas horas. "Estábamos prácticamente, vamos, totalmente solos", cuenta Caldera.

Una noche casi en familia

Junto a él estaba Miguel Gracia, su inseparable compañero en la astrofotografía. Ambos comenzaron prácticamente al mismo tiempo hace seis años y desde entonces han recorrido juntos buena parte de este camino. "Es mi dupla inigualable", señala.

También acudieron otro amigo y los padres de Caldera, que después de desplazarse hasta Burgos para vivir el eclipse total de sol no quisieron perderse el fenómeno lunar. "No habían visto nunca uno de Luna y era su oportunidad", cuenta. Para Javier, en cambio, este era ya el quinto.

La fotografía no terminó cuando guardaron las cámaras. Entonces comenzaba otra parte del trabajo. Tras finalizar las tomas, Caldera empezó a editar prácticamente de inmediato, primero durante el viaje de regreso y después frente al ordenador en casa. Cuatro horas de edición después, la composición estaba lista. Y ahora tiene otro destino.

De Los Barruecos a la NASA

Caldera pretende enviar la fotografía a la NASA para intentar que sea seleccionada como Astronomy Picture of the Day (APOD), la imagen astronómica que la agencia estadounidense destaca cada jornada entre fotografías procedentes de todo el mundo.

No sería la primera vez. El 31 de enero de 2023, la NASA eligió como imagen astronómica del día A Triple View of Comet ZTF, una composición firmada por Javier Caldera y Miguel Gracia y tomada bajo los cielos de Cáceres. La fotografía mostraba desde distintas perspectivas el cometa C/2022 E3 (ZTF).

Tres años y medio después, Caldera vuelve a intentarlo. Esta vez cambia el cometa por la Luna y coloca delante uno de los paisajes más reconocibles de Extremadura. "Voy a enviarla a la NASA a ver si es elegida como imagen del día", explica. Si lo consigue, Los Barruecos volverán a mirar mucho más lejos que al cielo cacereño.