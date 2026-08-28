Una intervención policial por un hombre "con actitud violenta" genera expectación en la parte alta de Ronda del Carmen

La presencia de dos indicativos de la Policía Nacional llamó la atención este jueves por la noche en la parte alta de Ronda del Carmen, cerca de la plaza de América de Cáceres. Los agentes acudieron sobre las 21.20 horas después de recibir un aviso relacionado con una persona que se encontraba nerviosa y, al parecer, podía mostrar una actitud violenta.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la situación se resolvió con la presencia de los agentes y sin que fuera necesario practicar ninguna detención.

Vecinos que se encontraban en la zona explican que alguien requirió la intervención policial ante el comportamiento de esta persona. Una vez allí, las patrullas tardaron unos instantes en localizarle y recorrieron varias veces el entorno de Arturo Aranguren y las inmediaciones del supermercado Día.

La búsqueda generó cierta expectación entre quienes se encontraban a esa hora en la calle. Los vehículos policiales llegaron incluso a circular durante unos metros en sentido contrario con las señales acústicas activadas, lo que alarmó a algunos de los presentes.

Una vez localizada la persona, los agentes permanecieron junto a ella durante varios minutos, controlando la situación y comprobando que no se produjeran incidentes. Finalmente, la intervención concluyó sin mayores consecuencias y las patrullas abandonaron la zona pasadas las 21.40 horas.