Jaime Polo, el cacereño que competirá en una de las principales federaciones de culturismo natural

Jaime Polo Sánchez, natural de Cáceres, compagina su trabajo como mozo de almacén en 'Pollos Román' con su actividad profesional al frente de una asesoría especializada en entrenamiento y nutrición. Su trayectoria en el ámbito de la nutrición comenzó en el verano de 2020, tras finalizar sus estudios. Fue entonces cuando decidió comenzar a trabajar por cuenta propia y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación. Sus primeros clientes fueron amigos y familiares, a quienes asesoró de manera desinteresada con el objetivo de ganar experiencia, perfeccionar sus métodos y desarrollar su propia forma de trabajar.

La WNBF, su próximo gran desafío

Con el paso del tiempo, aquella primera toma de contacto con el sector se convirtió en una verdadera vocación y le llevó a adentrarse cada vez más en el mundo del culturismo natural. Esta trayectoria culminará ahora con su participación en la WNBF (World Natural Bodybuilding Federation), considerada una de las principales federaciones de culturismo natural a nivel mundial. Sin embargo, esta no será su primera experiencia sobre un escenario de competición. Polo ya participó en campeonatos de culturismo en 2022, aunque en aquella ocasión lo hizo dentro de otras federaciones. Ahora afronta una nueva etapa competitiva con la experiencia adquirida durante estos años y con el objetivo de seguir creciendo dentro del culturismo natural.

Disciplina desde las cuatro de la mañana

"Llevo en preparación desde febrero y, desde entonces, he ido bajando de peso de forma muy progresiva, siempre intentando mantener el rendimiento y sin notar una pérdida significativa de fuerza durante los entrenamientos. Mi día a día comienza a las 4.00 de la mañana. Me levanto, hago mi primera comida, preparo la mochila y me voy a trabajar, donde estoy de 5.00 a 13.00 horas. Cuando termino, vuelvo a casa, hago la comida previa al entrenamiento y me marcho al gimnasio. Después de entrenar, hago mi cuarta comida y salgo a completar los pasos que me corresponden ese día, que forman parte del cardio que tengo establecido durante la preparación. Una vez terminados, regreso a casa, hago la última comida del día y me voy a dormir para intentar descansar entre seis y siete horas. Esta es mi rutina habitual de lunes a viernes. Los fines de semana el ritmo es algo más relajado, principalmente porque no tengo que trabajar, lo que me permite disponer de más tiempo para descansar y organizar las comidas y el entrenamiento con mayor tranquilidad", explica.

La competición como motor de superación

En cuanto a la competición, desde el inicio de su preparación ha tenido claro que su objetivo era ser competitivo y llegar al campeonato mostrando su mejor versión física. Siempre ha sido consciente de que, independientemente de que el resultado final fuera mejor o peor, todo el trabajo y el compromiso durante la preparación estaban en sus manos. Por ello, su objetivo era llegar al campeonato al 200 %, sabiendo que había dado todo lo que estaba a su alcance. En el ámbito personal, le gustaría seguir creciendo y mejorando, tanto a nivel deportivo como profesional, de la mano de su asesoría de entrenamiento y nutrición.

Una evolución marcada por la constancia

Su pasión por este mundo comenzó en 2017, cuando pesaba alrededor de 54 kilos y le recomendaron iniciarse en el entrenamiento de fuerza para prevenir posibles problemas articulares y lesiones. A partir de ahí, comenzó a entrenar de manera progresiva y, poco a poco, fue viendo pequeños cambios en su físico que se convirtieron en una fuente de motivación. Su curiosidad le llevó a investigar por su cuenta y a fijarse en personas dedicadas al entrenamiento y al culturismo, descubriendo así un mundo que despertó en él las ganas de seguir evolucionando y llevar su físico cada vez más lejos.

Con el paso de los años, aquello que comenzó como una recomendación se ha convertido en una auténtica vocación y pasión. Una forma de entender el entrenamiento que también trata de transmitir a las personas de su entorno. Disfruta especialmente ayudando a los demás y acompañándolos en el proceso de alcanzar objetivos que, en un principio, podían parecerles imposibles. Para él, la clave está en la constancia, avanzar un poco cada día hasta conseguir, paso a paso, aquello que parecía inalcanzable.