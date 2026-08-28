Luis Pastor pone música al Día de Extremadura en Cáceres con la solidaridad como protagonista

Los Jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla de la Diputación de Cáceres acogerán el próximo 8 de septiembre, a las 22.00 horas, un concierto especial con motivo del Día de Extremadura. El protagonista será el cantautor extremeño Luis Pastor, que repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria en una versión sinfónica junto a la Banda Sinfónica Provincial.

'Vamos juntos', 'Evohe' y 'Te doy Las Villuercas' serán algunos de los temas que podrán escucharse durante una velada planteada como un encuentro entre la música, el orgullo por Extremadura y la reivindicación. Pastor recuperará así un formato más íntimo acompañado por la formación provincial, una propuesta que ya pudo disfrutarse en el Gran Teatro de Cáceres y posteriormente en las Noches de Santa María de Plasencia.

Cartel del concierto de Luis Pastor. / Diputación de Cáceres

El concierto contará además con la participación de varios artistas invitados que se incorporarán a la propuesta en formato acústico. Duende Josele, Miriam Cantero, Rodrigo Fernández y Raquel Sandes acompañarán a Luis Pastor en distintos momentos de una actuación concebida para celebrar la identidad extremeña a través de la música.

Fin solidario

La cita tendrá también un componente solidario. La recaudación íntegra del concierto se destinará a organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que la celebración del Día de Extremadura servirá también para respaldar la labor de estas entidades.

Las entradas tienen un precio de 5,28 euros, y ya pueden adquirirse de forma anticipada a través de Entradium.

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La actuación permitirá así recuperar en Cáceres una propuesta que une algunas de las canciones más reconocibles de Luis Pastor con el sonido de la Banda Sinfónica Provincial, en una noche marcada por la celebración del Día de Extremadura y por el carácter solidario de la iniciativa.