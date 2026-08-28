La Refranería baja la persiana en Cánovas tras 14 años de negocio hostelero en Cáceres

La Refranería baja la persiana en la avenida de España de Cáceres. El café, situado en pleno paseo de Cánovas y convertido durante los últimos años en un establecimiento habitual para numerosos vecinos de la zona, pone así fin a una trayectoria de 14 años de actividad hostelera en el mismo local, aunque dividida en dos etapas diferentes.

El interior del local, en una imagen cedida por Natalia Barros. / E. P.

Durante sus primeros diez años funcionó como Chocolatería Valor, bajo la gestión de los mismos propietarios. En 2022 abandonaron la franquicia y reconvirtieron el negocio en La Refranería, un gastrocafé con una oferta más amplia que incorporó comidas y cenas a los tradicionales desayunos, cafés y meriendas. Aquella nueva etapa se ha prolongado durante otros cuatro años.

"Un fallo multiorgánico"

«Cerramos un local con 14 años de historia a sus espaldas», explica Natalia Barros, una de las propietarias del inmueble. La empresaria describe el desenlace como un «fallo multiorgánico del negocio» y reconoce que resulta complicado señalar una única causa. Entre los factores que, a su juicio, han llevado al cierre cita la gestión, la falta de clientes, el coste del alquiler, las bajas laborales, los impuestos, la burocracia, la inflación o la pérdida de poder adquisitivo.

Barros también menciona entre las dificultades sufridas durante estos años los distintos retos administrativos y las circunstancias que han condicionado la evolución del negocio, así como la falta de adaptación del establecimiento y el desgaste acumulado después de años dedicados a un sector que define como «sacrificado y hostil». Se trata, en todos los casos, de la valoración que realiza la propiedad al explicar las razones que han terminado por hacer inviable la continuidad del negocio.

Desgaste

«Todas estas causas fueron colaborando, unas veces lentamente y otras a toda velocidad, en el desgaste insoportable de un pequeño negocio que empezó con ilusión y terminó convertido en tortura», resume. Tras cuatro años bajo el nombre de La Refranería y una década anterior como Valor, sus responsables han optado finalmente por cerrar esta etapa: «Cansados de ser gusanos decidimos soñar en convertirnos en mariposas».

La despedida concluye con un agradecimiento a quienes han acompañado al establecimiento durante estos años. «Gracias, de corazón, a las personas que han querido ayudarnos y a los clientes que confiaron en nosotros. Gracias por el respeto que habéis mostrado», señala Barros.