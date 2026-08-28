Rex, el perro de 10 años que busca un hogar tras sufrir maltrato en Cáceres: "Podría recuperarse mejor junto a una familia"

¿Los perros mayores no tienen derecho a un hogar digno y a una segunda oportunidad? La historia de Rex vuelve a poner sobre la mesa una realidad cada vez más frecuente, la dificultad que encuentran muchos animales de avanzada edad para encontrar una familia que les ofrezca el cuidado y el cariño que merecen.

Una historia difícil detrás de un perro cariñoso y sociable

Rex, un perro de 10 años, acaba de llegar al Refugio San Jorge de Cáceres en unas condiciones especialmente delicadas. Presenta un enorme bulto en la cabeza, consecuencia de una situación de maltrato que ha marcado su historia. Sin embargo, su estado y su pasado no han cambiado su carácter. Desde el refugio aseguran que se trata de un perro "maravilloso, muy bueno, cariñoso y sociable". Un animal que, según explican, basta con conocerlo para encariñarse inmediatamente con él.

Ahora, el principal reto para Rex es encontrar una familia que esté dispuesta a darle la oportunidad que merece y demostrar que la edad no debería ser un obstáculo para encontrar un hogar.

"Esperamos que el bulto no sea de gravedad y que Rex pueda tener, por fin, la oportunidad de conocer el cariño y la tranquilidad de un hogar. Ahora mismo se encuentra en nuestro refugio, donde está recibiendo todos los cuidados necesarios, pero creemos que podría recuperarse en las mejores condiciones posibles junto a una familia que le brinde atención, afecto y una segunda oportunidad", explican desde el Refugio San Jorge.

Los cacereños se movilizan por Rex

Asimismo, desde el refugio han compartido imágenes de Rex con el objetivo de dar mayor visibilidad a su historia y agilizar la búsqueda de un hogar. La respuesta de los cacereños y cacereñas no se ha hecho esperar, numerosos vecinos se han volcado con el animal, compartiendo sus imágenes en sus redes sociales y enviando mensajes de apoyo y ánimo con la esperanza de que pronto pueda encontrar una familia que le brinde el cariño y los cuidados que merece.