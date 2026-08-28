El SES mueve ficha en las Urgencias de Cáceres: prepara refuerzos y mantiene voluntarias las guardias extra de los MIR

El Servicio Extremeño de Salud (SES) prepara la incorporación de nuevos profesionales a las Urgencias del Área de Salud de Cáceres y revisará las medidas organizativas implantadas en las últimas semanas para tratar de mejorar tanto la atención a los pacientes como las condiciones de trabajo de los sanitarios. Y mantiene que las guardias adicionales que realicen los Médicos Internos Residentes (MIR), fuera de las contempladas en sus programas formativos, tendrán carácter "estrictamente voluntario", como hasta ahora. El anuncio se produce después de la tensión generada por la situación de falta de personal denunciada por los propios profesionales de este servicio.

Refuerzo de plantilla y evaluación de las medidas

El SES ha trasladado este viernes estas medidas al Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) durante una reunión de trabajo en la que ambas partes han abordado la situación actual de las Urgencias de Cáceres y las actuaciones adoptadas para reforzar su funcionamiento.

La Administración sanitaria asegura que las medidas organizativas ya implantadas serán objeto de seguimiento y evaluación durante las próximas semanas. En función de los resultados, el SES determinará si es necesario introducir nuevas actuaciones para reforzar el dispositivo asistencial.

La Junta sostiene además que el objetivo es mejorar simultáneamente la atención sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales. Si las medidas ofrecen resultados positivos, el SES plantea incluso extenderlas posteriormente al resto de servicios de Urgencias del sistema sanitario público extremeño.

Los MIR podrán hacer más guardias, pero siempre de forma voluntaria

Uno de los principales asuntos abordados en la reunión ha sido la situación de los Médicos Internos Residentes (MIR) y la posibilidad de que realicen jornadas adicionales para reforzar las plantillas. El SES y SIMEX coinciden en que cualquier guardia que exceda las contempladas en los programas formativos debe tener carácter estrictamente voluntario.

Esta posición llega después de que la situación de las Urgencias de Cáceres haya generado preocupación entre los profesionales por la carga de trabajo y las dificultades para cubrir el servicio. El SES insiste ahora en que los residentes no podrán ser obligados a asumir guardias adicionales al margen de su programa formativo.

Al mismo tiempo, el Servicio Extremeño de Salud trabaja en fórmulas para mejorar las condiciones de los residentes y favorecer que puedan realizar un mayor número de jornadas cuando las necesidades asistenciales lo requieran, siempre dentro del marco normativo y formativo vigente y de manera voluntaria.

La Administración autonómica también ha coincidido con el sindicato médico en la necesidad de fortalecer los recursos humanos de los servicios de Urgencias de Extremadura. Para ello, prevé incorporar nuevos profesionales y adoptar medidas destinadas a garantizar una cobertura asistencial adecuada.

La reunión entre el SES y SIMEX supone así un nuevo paso en la respuesta a la situación de las Urgencias de Cáceres, con dos compromisos principales: reforzar las plantillas y evaluar las medidas organizativas ya aplicadas, manteniendo al mismo tiempo la voluntariedad de las guardias adicionales de los MIR.