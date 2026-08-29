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Seguridad ciudadana

Cáceres comprará por 119.000 euros dos vehículos para la Policía Local tras fracasar la vía del renting

El ayuntamiento licita un nuevo furgón de atestados y otro destinado al transporte de señalización y material policial

Foto de archivo de Pedro Muriel junto a la Policía Local de Cáceres.

Foto de archivo de Pedro Muriel junto a la Policía Local de Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido recurrir a la compra directa para renovar parte de la flota de la Policía Local después de que los sucesivos concursos planteados mediante la fórmula del renting no consiguieran adjudicatario. El consistorio sacará ahora a licitación dos nuevos vehículos por un importe conjunto de 118.999,99 euros, uno destinado a la Unidad de Atestados y otro al transporte de señalización y material policial.

El contrato se divide en dos lotes. El de mayor cuantía corresponde a una furgoneta mixta de atestados, cuyo presupuesto asciende a 81.999,99 euros, IVA incluido. El segundo contempla un vehículo para el traslado de señalización y otros medios de la Policía Local, valorado en 37.000 euros.

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, explica que el cambio en el modelo de contratación responde a una necesidad "acuciante" de la Unidad de Atestados. "Tras haber quedado desiertos los sucesivos concursos que licitamos mediante la fórmula de renting, hemos optado por la compra directa para garantizar la llegada del vehículo", señala.

Muriel defiende además que la operación forma parte del compromiso municipal por reforzar los medios materiales de la Policía Local. El edil asegura que el gobierno municipal continuará trabajando para dotar a los agentes de los recursos necesarios para desarrollar su labor "con las máximas garantías de eficacia y seguridad".

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El anuncio de licitación se publicará a partir del lunes 31 de agosto en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento. La adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas dispondrán de al menos 15 días desde el día siguiente a la publicación para presentar sus ofertas.

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