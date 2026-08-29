Cáceres empieza a levantar el gran escenario del festival Monumental: 300 metros cuadrados y 18 metros de altura

El montaje del escenario que acogerá los principales conciertos de Monumental Cáceres ya ha comenzado en la plaza de toros de la Era de los Mártires, donde durante el mes de septiembre pasarán por la ciudad artistas como Raphael, La Flamenca, Pablo López y Vanesa Martín. El Ayuntamiento prepara así uno de los grandes dispositivos escénicos de la programación cultural de la ciudad para este verano.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha destacado precisamente la dimensión del montaje que ya se está ejecutando en el coso cacereño. Según ha explicado, el escenario ocupará alrededor de 300 metros cuadrados y alcanzará casi 18 metros de altura, unas dimensiones que, según el regidor, lo convierten "probablemente" en el escenario más grande que se haya instalado en la Era de los Mártires. Tal es el punto, que es visible desde la calle.

La infraestructura contará además con más de 100 metros cuadrados de pantalla y un centenar de elementos de iluminación, preparados para los diferentes espectáculos que se desarrollarán durante el ciclo. El recinto tendrá una capacidad aproximada de 3.000 personas entre la pista y las gradas, de manera que la plaza de toros se convertirá durante varias jornadas en el principal escenario musical de la ciudad.

Montaje del escenario para los conciertos de septiembre. / Ayuntamiento de Cáceres

"Los eventos y los montajes que están produciendo ya en la Plaza de Toros es para apostar por un espacio que desde el equipo de gobierno defendimos desde el principio de legislatura que tenía que estar a disposición de los cacereños, de la cultura y de los eventos de la ciudad de Cáceres", ha señalado Mateos.

Raphael será el encargado de estrenar el escenario

El primer artista en subir a esta gran infraestructura será Raphael, que actuará este viernes 4 de septiembre para inaugurar oficialmente Monumental Cáceres. El concierto abrirá un festival creado con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que concentra buena parte de su programación en la plaza de toros.

La actuación del cantante será además una de las citas con mayor demanda del ciclo. El Ayuntamiento ha informado de que quedan menos de 200 entradas para el concierto inaugural, por lo que el recinto podría acercarse a su capacidad prevista.

El programa continuará el 17 de septiembre con La Flamenca, mientras que el día 18 será el turno de Pablo López y el 19 de Vanesa Martín. La última gran cita del festival se trasladará a otro escenario: Rosario Flores actuará el 26 de septiembre en la plaza Mayor con entrada gratuita.

Cartel del nuevo festival cacereño. / EP

Para Mateos, esta programación demuestra la intención de dar a la plaza de toros un uso que vaya más allá de los festejos taurinos. "Tenía que acoger festivales y festejos taurinos pero que desde luego tenía que estar a disposición de otro tipo de eventos", ha defendido.

El alcalde ha puesto como ejemplo que durante la Feria de San Fernando el recinto ya acogió tres festejos taurinos y que ahora, durante septiembre, será utilizado para concentrar varios fines de semana de conciertos. "La oferta cultural de Cáceres es muy variada y sobre todo muy potente", ha concluido.

Monumental Cáceres se desarrollará del 4 al 26 de septiembre y forma parte de la programación cultural diseñada por el Ayuntamiento para cerrar el verano y reforzar la actividad de la ciudad en torno a su patrimonio y su oferta musical.