Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Agenda cultural

Cáceres suma nuevas propuestas culturales con videocreación y un homenaje a Dire Straits

El Ateneo acoge 'Desenmascarados' del 1 al 15 de septiembre y el Palacio de Congresos ofrecerá en octubre un tributo a la mítica banda británica

Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977.

Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Propuestas diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

Muestra de videocreación y pensamiento crítico en el Ateneo

El Ateneo de Cáceres presenta Desenmascarados y otras videocreaciones (Pensamiento crítico ante el panorama global), un proyecto audiovisual que invita a reflexionar sobre el mundo actual desde una mirada crítica y consciente. La muestra podrá visitarse del 1 al 15 de septiembre de 2026, en horario de 17.30 a 21.00 horas, en el Patio Central del Palacio de Camarena, situado en la calle General Ezponda, 9, de Cáceres. A través de la videocreación, la propuesta plantea la necesidad de "quitar velos, mirar de frente y pensar críticamente" el entorno que nos rodea, reivindicando el arte como herramienta de resistencia, reflexión y lucidez. La actividad cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y COADE. El acceso será libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas y más

El Palacio de Congresos acogerá un homenaje a Dire Straits

El Palacio de Congresos de Cáceres será escenario el próximo 3 de octubre de 2026 de un espectáculo homenaje a Dire Straits, una cita dirigida a los seguidores de la mítica banda británica y de su característico sonido. El evento dará comienzo a las 21.00 horas, con apertura de puertas a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio desde 26 euros. La propuesta permitirá al público disfrutar en directo de un recorrido por algunos de los temas más reconocibles del grupo, en una noche dedicada a recuperar la esencia de una de las formaciones más influyentes de la historia del rock.

Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977 por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers.

Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977 por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers. / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un joven tras caer desde un quinto piso en Cáceres
  2. Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
  3. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  4. Raquel Lozano, de Gran Hermano, vuelve a Moraleja: 'Estoy muy feliz de haber regresado a Extremadura para dedicarme a mi profesión
  5. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  6. Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
  7. Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
  8. La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos

Cáceres suma nuevas propuestas culturales con videocreación y un homenaje a Dire Straits

Cáceres suma nuevas propuestas culturales con videocreación y un homenaje a Dire Straits

La Junta niega haber manipulado el trabajo de historiadores para declarar BIC la Cruz de Cáceres

La Junta niega haber manipulado el trabajo de historiadores para declarar BIC la Cruz de Cáceres

La parte antigua de Cáceres esconde esta noche un concierto gratis: tendrás que encontrarlo siguiendo la música

La parte antigua de Cáceres esconde esta noche un concierto gratis: tendrás que encontrarlo siguiendo la música

Esta es la gasolinera más barata de Cáceres en plena escalada del precio de los combustibles

Esta es la gasolinera más barata de Cáceres en plena escalada del precio de los combustibles

Cáceres empieza a levantar el gran escenario del festival Monumental: 300 metros cuadrados y 18 metros de altura

Cáceres comprará por 119.000 euros dos vehículos para la Policía Local tras fracasar la vía del renting

Cáceres comprará por 119.000 euros dos vehículos para la Policía Local tras fracasar la vía del renting

El SES mueve ficha en las Urgencias de Cáceres: prepara refuerzos y mantiene voluntarias las guardias extra de los MIR

El SES mueve ficha en las Urgencias de Cáceres: prepara refuerzos y mantiene voluntarias las guardias extra de los MIR

María Eugenia Díaz Arias, la alcaldesa que hizo historia en Portezuelo

María Eugenia Díaz Arias, la alcaldesa que hizo historia en Portezuelo
Tracking Pixel Contents