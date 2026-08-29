Cáceres suma nuevas propuestas culturales con videocreación y un homenaje a Dire Straits

Propuestas diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

Muestra de videocreación y pensamiento crítico en el Ateneo

El Ateneo de Cáceres presenta Desenmascarados y otras videocreaciones (Pensamiento crítico ante el panorama global), un proyecto audiovisual que invita a reflexionar sobre el mundo actual desde una mirada crítica y consciente. La muestra podrá visitarse del 1 al 15 de septiembre de 2026, en horario de 17.30 a 21.00 horas, en el Patio Central del Palacio de Camarena, situado en la calle General Ezponda, 9, de Cáceres. A través de la videocreación, la propuesta plantea la necesidad de "quitar velos, mirar de frente y pensar críticamente" el entorno que nos rodea, reivindicando el arte como herramienta de resistencia, reflexión y lucidez. La actividad cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y COADE. El acceso será libre hasta completar aforo.

El Palacio de Congresos acogerá un homenaje a Dire Straits

El Palacio de Congresos de Cáceres será escenario el próximo 3 de octubre de 2026 de un espectáculo homenaje a Dire Straits, una cita dirigida a los seguidores de la mítica banda británica y de su característico sonido. El evento dará comienzo a las 21.00 horas, con apertura de puertas a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio desde 26 euros. La propuesta permitirá al público disfrutar en directo de un recorrido por algunos de los temas más reconocibles del grupo, en una noche dedicada a recuperar la esencia de una de las formaciones más influyentes de la historia del rock.