Los campamentos urbanos del IMAS de Cáceres cierran el verano tras reunir a 600 niños y cubrir todas las plazas

Los Campamentos Urbanos de Verano del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) han puesto este viernes el punto final a dos meses de actividades con una cifra que refleja la demanda de este recurso por parte de las familias de Cáceres: 600 niños y niñas de entre 5 y 12 años han participado durante las cuatro quincenas de julio y agosto, cubriéndose todas las plazas ofertadas.

La clausura se ha celebrado simultáneamente en los pabellones Moctezuma, San Jorge y Juan Serrano Macayo, los tres espacios en los que se ha desarrollado la iniciativa. El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado este viernes una de las sedes acompañado por la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, y el concejal de Juventud, Jaime Jabato.

Durante las vacaciones, los menores han participado en una programación que ha combinado juegos, deporte, talleres y actividades educativas con distintas salidas fuera de los pabellones. El programa ha incluido visitas a las piscinas municipales y la Ciudad Deportiva, excursiones a los huertos urbanos de la Universidad Popular y al Parque del Príncipe, además de actividades desarrolladas junto a la Policía Local, la Guardia Civil, DYA Extremadura y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Galería | Los campamentos urbanos del IMAS cierran el verano / Pablo Parra

Los niños también han podido conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones. Esta misma semana, los participantes visitaron el Ayuntamiento de Cáceres, dentro de una programación diseñada para sacar parte de las actividades de los espacios habituales de los campamentos.

El horario se ha establecido entre las 9.00 y las 14.00 horas, aunque las familias que lo necesitaban podían ampliar la estancia desde las 8.30 hasta las 15.30 horas. Esta posibilidad ha permitido adaptar el recurso a las necesidades de los hogares durante los meses en los que los menores permanecen de vacaciones escolares.

Mateos ha defendido la continuidad del programa ante la respuesta obtenida este verano. "Es una actividad muy necesaria, una actividad muy positiva y sobre todo una actividad que tiene una gran acogida en las familias de la ciudad de Cáceres", ha señalado el alcalde, que ha apostado por "seguir potenciando y seguir desarrollando" los campamentos en los próximos años.

Una programación diferente cada quincena

En el pabellón Juan Serrano Macayo, uno de los centros que ha acogido el programa, han participado 56 menores, distribuidos en cinco grupos según sus edades y acompañados por cinco monitores. La programación se ha renovado cada quincena mediante diferentes temáticas que han servido como hilo conductor para las actividades.

Daniela, coordinadora del campamento en esta sede, explica que durante estas semanas han organizado gimkanas, búsquedas del tesoro, concursos de dibujo, trabajos con arcilla, manualidades y actividades deportivas, además de fiestas de espuma, pintacaras y otras propuestas para cerrar las distintas quincenas.

Galería | Los campamentos urbanos del IMAS cierran el verano / Pablo Parra

Parte de los materiales utilizados se han obtenido también con la colaboración de las familias. Los menores han aprovechado elementos recogidos en parques de la ciudad para elaborar manualidades, como cuadros de flores o varitas mágicas, dentro de una dinámica que buscaba combinar creatividad y participación.

La convivencia entre niños de edades diferentes ha sido otro de los elementos habituales. Aunque algunas actividades se han adaptado a las capacidades de los más pequeños, Daniela explica que en muchas ocasiones los grupos han trabajado juntos para que "los mayores ayuden un poquito a los pequeños".

Desconectar de la rutina

La coordinadora, que lleva tres años desempeñando esta función, destaca precisamente la relación que se establece durante el verano con los menores y sus familias. "Lo mejor es que desconectas un poquito de la rutina del día a día y familiarizas un poquito con los niños y con sus familias", señala.

Galería | Los campamentos urbanos del IMAS cierran el verano / Pablo Parra

El trabajo de los monitores también ha obligado a modificar la planificación en algunas ocasiones. Los días de lluvia, cuando todos los participantes deben permanecer dentro del pabellón, son especialmente exigentes, al igual que aquellas actividades que no funcionan como estaba previsto. "Hay momentos en los que acaban un poquito más estresados", reconoce Daniela, aunque asegura que la experiencia ha sido positiva y que termina el verano "muy contenta".

Con el cierre de esta edición, el Ayuntamiento considera consolidado un programa que este verano ha permitido a 600 menores disfrutar de actividades durante julio y agosto, al tiempo que las familias han contado con un recurso municipal durante las vacaciones escolares. Mateos ha asegurado que la intención es mantener la iniciativa y continuar desarrollándola en los próximos años.