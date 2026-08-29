Crece el interés de los cacereños por viajar a Asia mientras Nepal afronta las consecuencias de la catástrofe

Este miércoles, una catástrofe de enormes dimensiones golpeó el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet (China). Una gran masa de hielo, roca y sedimentos procedente de un glaciar de la zona del Langtang se desprendió y cayó hacia el valle, provocando una avalancha que alcanzó el río Lhende Khola. La enorme cantidad de material desplazado generó una riada repentina de barro y agua que arrasó zonas habitadas y se extendió también hacia territorio tibetano.

La riada afectó especialmente al distrito nepalí de Rasuwa, además de a otras zonas situadas aguas abajo. Las inundaciones destruyeron carreteras, puentes, viviendas y otras infraestructuras. También resultaron gravemente afectados proyectos hidroeléctricos y rutas utilizadas por turistas y peregrinos que viajan entre Nepal y el Tíbet. El desastre pone de manifiesto la vulnerabilidad de algunas de las zonas turísticas del Himalaya ante fenómenos naturales de estas características.

Crece el interés por viajar a Asia

Precisamente, el turismo hacia Asia ha experimentado un aumento entre los viajeros de Cáceres. Toñi, de la agencia de viajes Nevatur, en Cáceres, ha afirmado a nuestro periódico que la demanda de viajes al continente asiático ha aumentado entre los cacereños. Según la experta, viajar fuera de Europa se encuentra actualmente en tendencia y destinos como Tailandia, Japón y China están ganando popularidad.

Entre los motivos de este cambio en las preferencias se encuentra, según explica Toñi, el incremento de los precios de los viajes por Europa. Ante esta situación, algunos viajeros optan por invertir algo más de dinero en desplazarse fuera del continente y conocer destinos asiáticos. Esta tendencia refleja el creciente interés por Asia como destino turístico, aunque la situación actual en algunas zonas, como el norte de Nepal, también pone de relieve la importancia de informarse sobre las condiciones y posibles riesgos antes de viajar.

Desplazamientos complicados por los daños

Asimismo, la catástrofe ha generado preocupación entre las personas que tenían previsto viajar por esta zona del Himalaya. La destrucción de carreteras y puentes dificulta los desplazamientos y puede complicar el acceso a algunas de las áreas afectadas. Las autoridades continúan trabajando para localizar a las personas desaparecidas y evaluar los daños provocados por la riada.

El suceso también ha puesto el foco en los riesgos naturales a los que se enfrentan algunas regiones montañosas de Asia. Nepal cuenta con algunas de las zonas de mayor altitud del planeta y sus paisajes atraen cada año a turistas, excursionistas y peregrinos. Sin embargo, las condiciones geográficas y meteorológicas pueden hacer que determinadas zonas sean especialmente vulnerables ante desprendimientos, avalanchas e inundaciones.

El balance de víctimas sigue aumentando

Más allá de los daños materiales y de las consecuencias para el turismo, la tragedia deja un balance especialmente grave en términos humanos. Según las últimas cifras disponibles a 28 de agosto, 579 personas han fallecido en Nepal y otras cinco en el Tíbet, lo que sitúa el número total de víctimas mortales en 584. Además, más de 1.500 personas continúan desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate. Las cifras, sin embargo, podrían aumentar a medida que los equipos accedan a las zonas más afectadas.

Una vista de la devastadora riada. / NARENDRA SHRESTHA

La magnitud de la tragedia sigue aumentando a medida que avanzan las labores de rescate. Las inundaciones y los desprendimientos han dificultado las operaciones y han dejado a numerosas familias a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Por el momento, las autoridades continúan trabajando para localizar a los desaparecidos y recuperar los cuerpos, mientras Nepal y el Tíbet afrontan las consecuencias de una catástrofe que ha dejado cientos de víctimas mortales.