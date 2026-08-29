Esta es la gasolinera más barata de Cáceres en plena escalada del precio de los combustibles

Los combustibles afrontan el final de agosto después de ocho semanas consecutivas de subidas y llenar el depósito vuelve a convertirse en un importante desembolso para los conductores. En Cáceres, sin embargo, el precio cambia considerablemente dependiendo de la estación elegida: repostar en la más barata o en la más cara puede suponer más de 11 euros de diferencia en un depósito de 55 litros en el caso del diésel.

La opción más económica de la ciudad es actualmente Gasolinera Cáceres, situada en la calle Emilio Cardenal, en el parque empresarial Mejostilla. Según los precios actualizados a 28 y 29 de agosto, esta estación vende la gasolina 95 a 1,629 euros por litro y el gasóleo A a 1,784 euros, liderando en ambos casos la clasificación de precios más bajos de la capital cacereña.

Las opciones más económicas

En gasolina, las siguientes opciones más económicas son Ballenoil, en El Vivero, con 1,639 euros por litro, y Gasolinera Capellanías, con 1,644 euros. En el extremo contrario, la Repsol situada en la N-630 alcanza los 1,805 euros, de manera que entre la estación más barata y la más cara existe una diferencia de 17,6 céntimos por litro. Llenar un depósito de 55 litros cuesta alrededor de 89,60 euros en Mejostilla frente a 99,28 euros en la opción más cara, casi diez euros más.

La brecha es todavía mayor entre los vehículos diésel. El gasóleo A parte de los 1,784 euros por litro de Gasolinera Cáceres y alcanza los 1,985 euros en la Repsol de la N-630. Son 20,1 céntimos de diferencia por litro, que elevan el coste de un depósito de 55 litros desde unos 98,12 hasta 109,18 euros. Además, seis de las diez estaciones con los precios consultados venden ya el gasóleo por encima de los 1,90 euros el litro.

Nueva aceleración en todo el país

La situación coincide con una nueva aceleración de los precios en toda España. El diésel acumula un encarecimiento del 23,7% desde principios de julio y la gasolina del 19,8%, coincidiendo con la retirada de la rebaja del IVA de los carburantes. El precio medio nacional alcanza ya los 1,861 euros por litro en el gasóleo y los 1,723 euros en la gasolina 95, según los últimos registros del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

El encarecimiento llega además en plena operación retorno de las vacaciones de verano, uno de los fines de semana con mayor número de desplazamientos por carretera. El Gobierno mantiene durante agosto una reducción extraordinaria de diez céntimos en el impuesto especial de hidrocarburos, mientras que en septiembre el descuento para el gasóleo volverá a elevarse hasta los 20 céntimos por litro por la activación de la cláusula prevista ante la escalada de precios. Las grandes petroleras también han respondido ampliando sus promociones y descuentos para tratar de contener el impacto en el bolsillo de los conductores.