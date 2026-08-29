María Eugenia Díaz Arias, la alcaldesa que hizo historia en Portezuelo

María Eugenia Díaz Arias fue una de las primeras mujeres en ocupar el cargo de alcaldesa en Extremadura durante los últimos años del franquismo. Natural de Portezuelo (Cáceres), donde nació en 1913, estuvo al frente del Ayuntamiento del municipio entre 1969 y 1978, convirtiéndose en una figura destacada de la vida política y social de la localidad.

Su llegada a la Alcaldía se produjo en una época en la que la presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad política era todavía muy reducida. Durante los años setenta, fueron pocas las mujeres que llegaron a ostentar el bastón de mando de un municipio en España y, especialmente, en Extremadura. Díaz Arias formó parte de ese reducido grupo de mujeres que asumieron responsabilidades municipales en un periodo marcado por los últimos años de la dictadura franquista y por los primeros pasos de la Transición democrática.

Atención a los vecinos

Durante los años que permaneció al frente del Ayuntamiento, su labor estuvo especialmente vinculada a las necesidades cotidianas de los vecinos. Su gestión estuvo marcada por la cercanía y por la atención a cuestiones relacionadas con el bienestar de los habitantes de Portezuelo. Entre las iniciativas que se le atribuyeron destacó la adquisición de un pesabebés, destinado a facilitar la atención y el seguimiento de los niños pequeños del municipio.

Este tipo de actuaciones reflejó una forma de entender la gestión municipal centrada en las necesidades más inmediatas de la población. Más allá de las grandes obras o proyectos, Díaz Arias impulsó medidas destinadas a mejorar los servicios disponibles para los vecinos y a atender cuestiones relacionadas con la vida diaria de la localidad.

Reconocimiento a su trayectoria

Su etapa al frente del Ayuntamiento coincidió con un periodo de importantes cambios en España. Díaz Arias ejerció como alcaldesa durante la última etapa del franquismo y continuó en el cargo durante los primeros compases de la Transición, una época en la que el país comenzó a experimentar una profunda transformación política y social. Décadas después de su paso por la Alcaldía, el Ayuntamiento de Portezuelo reconoció su trayectoria y su dedicación al municipio al nombrarla hija predilecta de Portezuelo. Con este reconocimiento, la localidad puso en valor la labor que había desarrollado durante sus años al frente del Consistorio y la huella que dejó en la historia del municipio.

La figura de María Eugenia Díaz Arias quedó así ligada a la historia de Portezuelo y, también, a la de aquellas mujeres que, en una época en la que su presencia en la política era todavía excepcional, ocuparon responsabilidades públicas. Su paso por la Alcaldía entre 1969 y 1978 convirtió su trayectoria en un ejemplo de participación femenina en la vida municipal durante uno de los periodos de mayor transformación de la historia reciente de España.