La parte antigua de Cáceres esconde esta noche un concierto gratis: tendrás que encontrarlo siguiendo la música

Cáceres ofrece este sábado dos propuestas musicales gratuitas para despedir el último fin de semana de agosto. La más peculiar obligará al público a agudizar el oído: el lugar del concierto no se desvela previamente y quienes quieran asistir tendrán que recorrer la Ciudad Monumental siguiendo el sonido de la música y las pistas que publique el Ayuntamiento.

La cita forma parte de la cuarta edición del festival 'Encuentra la Música', que este sábado 29 de agosto tiene como protagonistas a Quercus Dúo. Su propuesta combina percusión escénica, interpretación y gesto para acercar la música al público. El microconcierto comenzará a las 22.00 horas y se prolongará, según la programación municipal, hasta las 23.30. La asistencia es gratuita y apta para todos los públicos.

La particularidad del ciclo está precisamente en mantener en secreto el escenario. El Ayuntamiento únicamente anuncia que se encuentra en algún rincón de la Ciudad Monumental y anima a los asistentes a localizarlo dejándose guiar por las melodías. Para facilitar la búsqueda también irá difundiendo pistas a través de sus redes sociales oficiales. Después de las actuaciones de Pau Rubio, Velehí Quartet y Rocío Medina durante agosto, el programa continuará el 5 de septiembre con Ana Peromingo y Alberto Rea y su propuesta 'Una Noche en la Ópera'.

Otra opción gratuita en Aguas Vivas

Quienes prefieran saber exactamente dónde tienen que acudir cuentan este sábado con otro concierto gratuito. Fônal, banda cacereña de pop electrónico formada en 2015, actúa a partir de las 21.30 horas en la antigua sede de la Asociación de Vecinos de Aguas Vivas, situada en el número 2 de la calle Santa Veracruz. La entrada es libre hasta completar aforo.

El concierto forma parte de la programación 'Aguas Vivas en Vivo' y permitirá escuchar el característico sonido del grupo, construido sobre bases electrónicas, melodías en castellano y guitarras. Así, con apenas media hora de diferencia, Cáceres tendrá este sábado dos conciertos de acceso gratuito en dos puntos muy distintos de la ciudad: uno con ubicación conocida en Aguas Vivas y otro que convierte la propia búsqueda del escenario en parte de la experiencia.