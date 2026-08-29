Dos planes musicales para este sábado en Cáceres: 'Encuentra la Música' y Fônal

Numerosas propuestas culturales en la ciudad.

Música entre las calles de la Ciudad Monumental

La música volverá a convertirse en un juego de búsqueda por las calles de la Ciudad Monumental de Cáceres este sábado, 29 de agosto, con una nueva cita del festival 'Encuentra la Música'. A partir de las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un microconcierto gratuito en un rincón del casco histórico que, como parte de la esencia de esta iniciativa, no se dará a conocer previamente. En esta ocasión, el protagonismo será para Quercus Dúo, que ofrecerá una propuesta de percusión escénica en la que la interpretación, el gesto y la música se combinan para acercar este género al público de una manera diferente.

La principal particularidad de 'Encuentra la Música' es precisamente el factor sorpresa. Los asistentes no saben de antemano dónde tendrá lugar el concierto, por lo que deberán recorrer las calles y plazas de la Ciudad Monumental siguiendo las melodías que vayan apareciendo entre sus rincones. Para facilitar esta búsqueda, el Ayuntamiento de Cáceres ofrecerá algunas pistas a través de sus redes sociales oficiales, convirtiendo el recorrido hasta el escenario en parte de la propia experiencia cultural.

La iniciativa propone así una manera diferente de disfrutar de la música y del patrimonio de la ciudad, con conciertos de pequeño formato pensados para todos los públicos y con acceso gratuito. Tras la cita de este sábado, el festival llegará a su última parada el 5 de septiembre, cuando Ana Peromingo y Alberto Rea pondrán el broche final al ciclo con 'Una Noche en la Ópera'.

Fônal lleva su pop electrónico a 'Aguas Vivas en Vivo'

La música en directo volverá a ser protagonista este sábado, 29 de agosto, en Cáceres con la actuación de Fônal, una banda cacereña de pop electrónico que se subirá al escenario dentro de la programación de 'Aguas Vivas en Vivo'. El concierto tendrá lugar a partir de las 21.30 horas en la sede antigua de la Asociación Aguas Vivas, situada en el número 2 de la calle Santa Veracruz. La entrada será libre hasta completar el aforo, por lo que los asistentes podrán disfrutar de la propuesta musical del grupo de manera gratuita.

Formada en 2015, Fônal se ha consolidado dentro de la escena musical cacereña con una propuesta que combina las bases electrónicas con suaves melodías en castellano y guitarras electrizantes. Una mezcla de sonidos que define la personalidad de una formación que apuesta por fusionar la electrónica y el pop con un marcado carácter propio. La banda ofrecerá un concierto en formato directo en el que presentará su particular universo sonoro, basado en el contraste entre ritmos electrónicos, melodías envolventes y guitarras de mayor intensidad. La cita supone una nueva oportunidad para disfrutar de música en directo y, al mismo tiempo, poner en valor el talento de una formación nacida en Cáceres. Fônal será así la encargada de poner ritmo a una nueva velada de 'Aguas Vivas en Vivo', una programación que apuesta por acercar diferentes propuestas musicales al público de la ciudad.