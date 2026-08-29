La primera edición de La Vuelta a España llegó a Cáceres en 1935 después de salir de Sevilla a las 5 de la mañana

La serpiente multicolor de la Vuelta Ciclista a España 2026 galopa a estas alturas por la zona del Mediterráneo. Con el esloveno Tadej Pogacar arrasando desde el primer día, en una imparable exhibición de su fuerza y superioridad. Eso sí, en medio de una espectacular competición deportiva y presencia popular ante los héroes del ciclismo.

Un argumento de la actualidad deportiva que nos traslada a 1935, hace ya la friolera de 91 años. El 29 de abril se ponía en marcha la primera edición de la Vuelta Ciclista España, con todo un impresionante recorrido de 3.300 kilómetros, en catorce etapas, que se dice pronto, si miramos al pasado de aquellos tiempos. Tanto en el estado de las carreteras, como en la tecnología de las bicicletas o la preparación física de aquel impresionante y heroico pelotón que formaba sin duda alguna la heroica caravana, que arrancaba desde Madrid, llegaba hasta Santander, cruzaba el norte hasta Barcelona, bajaba por Valencia y Granada para alcanzar a Sevilla, llegar hasta la capital cacereña subiendo por Zamora y finalizar en Madrid, donde llegarían el 15 de mayo. Un espectacular y largo recorrido.

François Adams, ganador de etapa Sevilla-Cáceres en la I Vuelta Ciclista a España. / CEDIDA

El pelotón de la decimosegunda etapa de esa primera edición de la Vuelta Ciclista a España se ponía marcha a las cinco de la mañana, ahí es nada, en el sevillano Puente de Triana. Después de 10 horas, 2 minutos y 18 segundos pedaleando con toda pasión y esfuerzo por las carreteras de aquel entonces, entre la entrega, el sufrimiento, el esfuerzo y la gloria, para cubrir la distancia que representaban los 270 kilómetros del recorrido, el corredor François Adam, de nacionalidad belga, se imponía en la meta establecida en Cáceres, “cuartel general de D. Juan Martín, el Empecinado, que señalaba el cronista Carpoforo.

Todo un reto desde el principio de la prueba que elevaba la gloria del ciclismo por España, a iniciativa del diario “Informaciones”, que fue muy bien acogida y aplaudida por todos.

Más de 10 horas pedaleando

Cuando el reloj clava sus agujas en las cinco de la mañana, el valiente y esforzado grupo ciclista, que son conocidos en la historia como los gigantes de la ruta, comienza a dar las primeras pedaladas, con un largo recorrido por delante. Pero la capacidad de superación de los ciclistas, puertos, bajadas, nervios, coraje y pasión, es superior, como se demuestra, al reto de los tiempos.

El pelotón se pone en marcha. De este modo el cronista de ABC destaca en su información que “hace un día berberisco” y “el sol comienza a picar de firme”. Tras dejar constancia del panorama del recorrido y de cómo pinta el día, el cronista especifica que en las poblaciones sevillanas y extremeñas les esperaba, entre el aplauso y la admiración, un gentío enorme.

Jóvenes cacereñas entregan el premio al ciclista François Adams. / CEDIDA

Adentrado ya en tierras de Extremadura el periodista, que firma como Carpoforo, escribe que “los grillos que han cantado en el campo extremeño como si por allí no pasara nada”, y donde cada 20 o 25 kilómetros había “un pastor o un rebaño de cerdos de color plomo, un caminero y el doble correaje de la Guardia Civil”. Todo ello, claro es, pedalada a pedalada, mientras los corredores van dejando atrás, en su permanente e incansable pedaleo diversas poblaciones de la provincia andaluza, Fuente de Cantos, Los Santos, Villafranca de los Barros, Almendralejo “y venga olivos y venga campos de habas para el ganado”.

Un delicioso y estudiado relato periodístico. A falta, ya, de tan solo de 37 kilómetros para la llegada a la meta establecida en la capital cacereña nuestro guía en esta ruta y aventura ciclista “la carretera va arrugándose un poco y envolviendo en polvo la caravana que se azucara por momentos”.

Todo ello conforma la suprema belleza de la competición ciclista en el reto inveterado del esfuerzo, siempre imponente, de aquel entonces. Que no hay más cerrar los ojos e imaginarse el valor del pelotón ciclista internacional en el compromiso de culminar la primera edición de la Vuelta Ciclista a España.

Cruzando por los pueblos extremeños trazados en el recorrido diseñado y trazado para la conformación de esta decimosegunda etapa, el redactor del periódico monárquico deja constancia de que a un lado y otro de la ruta se ofrece su riqueza porcina, “de un gris hipopótamo”.

Con el objetivo de la meta final en Cáceres

El cansancio hace mella en los ciclistas del pelotón. Son muchas horas, de etapa en etapa, con distancias inverosímiles. Pero la fuerza mental de los ciclistas se hace, siempre, insuperable y es capaz de afrontar todas las adversidades y complejidades del camino: largos puertos de montaña, caídas que los tiñen de tintes rojos pero los deportistas continúan en su empeño, cansancio pero con fuerzas de flaqueza, que causan admiración enfervorizada en las multitudes que acumulan por todas las poblaciones del camino y que cruzan en uno o dos minutos, en un zig-zag, en un puñado de pedaladas, dejando en el camino gotas de sudor y escuchando los aplausos y el aliento de los espectadores.

Recorrido de la Vuelta Ciclista a España 1935. / CEDIDA

En el marco del recorrido entre Sevilla y Cáceres la expedición ciclista va alcanzando nuevos pulsos de la impresionante ruta ciclista, que pareciera interminable. Los héroes de la ruta van alcanzando, paulatinamente, lugares como Alcuéscar, Casas de Don Antonio y Aldea del Cano.. El periodista y relator de la crónica deportiva detalla que “nos separan nueve kilómetros de Cáceres, cuartel general de D. Juan Martín, el Empecinado”.

Poco a poco, pues, comienzan a divisarse la ciudad de Cáceres. En toda la ciudad cacereña se respira un ambiente de expectación y cháchara, y, también, con numeroso público a ambos lados de la carretera. Diríase que todo Cáceres se ha echado a la calle y vitorear y festejar a los ciclistas, como es debido, por el mérito de su compromiso y de su esfuerzo.

La serpiente multicolor de la Vuelta Ciclista a España llega a Cáceres

Tras esa lucha titánica, de auténticos jabatos, de verdaderos héroes, de deportistas de excepcional relieve, ante los que hay que descubrirse, chace ya 81 años, el corredor belga François Adam, cruza la línea de meta en primer lugar dejando atrás ni más ni menos que la friolera de 10 horas, 2 minutos y 18 segundos pedaleando para cubrir la distancia que representaban los 270 kilómetros del recorrido. Una meta que estaba situada en “El Triángulo”, con control de llegada a la altura del “American Bar”, a corta distancia sobre la Avenida de la República.

Toda una hazaña. Más aún si tenemos en consideración el estado de las carreteras de aquel entonces, así como las bicicletas sin tubulares y con piñones de 4 o 5 coronas y un solo plato.

Por la noche de ese mismo día se celebró en Cáceres una función de gala en el Teatro Norba y verbena de gran participación popular, entre pasodobles, tangos y otros bailes con cientos de paisanos y de cacereñas alrededor de los gigantes de la carretera, como siempre se denominó a la esforzada expedición ciclista.

Como nota curiosa y anecdótica leemos en el periódico “El Liberal” que “los participantes, influenciados sin duda por su estancia en Sevilla, observaron una actitud poco seria en carrera. Los hubo que charlaban con los paletos, otros que se entretenían en volverles la mula a los carreteros…”

Al día siguiente, 13 de mayo, cuando son las seis menos cuarto de la mañana la caravana ciclista de la primera edición de la Vuelta Ciclista a España iniciaba la ruta de la decimotercera etapa partiendo a la altura del Teatro Norba, para pedalear ni más ni menos que la distancia de 275 kilómetros hasta la capital castellana Zamora.

Como dato a reseñar dejemos constancia que el ganador de los más de 3.000 kilómetros del recorrido de la Primera Vuelta Ciclista a España y que se subiría al pódium, con 120 horas largas, fue el corredor belga Gustaaf Deloor, que venció en tres de las etapas de dicha competición, y queobtendría la victoria numerosas competiciones internacionales, siendo uno de los corredores más destacados de su época.