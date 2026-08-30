La astronauta Sara García Alonso llega a Cáceres para hablar de ciencia, tecnología y futuro

Cáceres se prepara para recibir a una de las figuras más destacadas de la ciencia y la innovación española. Sara García Alonso, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), será una de las protagonistas de 'Potencia Digital 2026', un encuentro dedicado a la transformación digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la robótica.

La presencia de García Alonso supone uno de los principales atractivos de una cita que busca reunir en Cáceres a profesionales, empresas, instituciones y ciudadanía en torno a los grandes retos y oportunidades que plantea la revolución tecnológica.

Una trayectoria que inspira

Su trayectoria profesional representa, además, el vínculo entre ciencia, investigación, tecnología y exploración espacial. Una carrera que la ha convertido en un referente para las nuevas generaciones y en un ejemplo del papel que el conocimiento y la innovación pueden desempeñar en la transformación de la sociedad. Durante su participación en 'Potencia Digital 2026', García Alonso aportará su visión sobre ámbitos como la ciencia, la exploración espacial y las vocaciones STEM, además de abordar el potencial de la investigación para afrontar los desafíos del futuro.

Su figura trasciende el ámbito científico. Su recorrido profesional se ha convertido en una fuente de inspiración para quienes aspiran a desarrollar una carrera vinculada a la ciencia y la tecnología, especialmente para las jóvenes, que encuentran en referentes como García Alonso un ejemplo de que también pueden alcanzar posiciones de liderazgo en ámbitos en los que la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

La tecnología toma el Palacio de Congresos

La cita tendrá lugar los próximos 24 y 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, dentro de un programa que pondrá el foco en las tecnologías que están transformando la economía y la sociedad. La inscripción es gratuita, una oportunidad para acercarse a un encuentro que pretende convertir Cáceres durante dos jornadas en punto de encuentro para conocer las últimas tendencias en transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica y, con la presencia de Sara García Alonso, también para mirar hacia el futuro desde la perspectiva de la ciencia y la exploración.