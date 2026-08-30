Cáceres corta durante seis horas la avenida del Ferrocarril, una de sus principales arterias

Una de las vías que soporta mayor intensidad de tráfico en Cáceres ha permanecido cerrada durante seis horas este domingo. El Ayuntamiento ha cortado la avenida del Ferrocarril entre las 8.00 y las 14.00 horas con motivo de los trabajos para la instalación de una grúa.

La restricción ha afectado a un tramo especialmente transitado, el comprendido entre la glorieta que regula la avenida Virgen de Guadalupe y la glorieta Hermandad Donantes de Sangre, según la información difundida por el consistorio cacereño.

Alteración de recorridos

El cierre ha obligado durante buena parte de la mañana a alterar los recorridos habituales de los conductores que utilizan la avenida del Ferrocarril, uno de los grandes ejes para los desplazamientos en vehículo por la capital cacereña.

La duración de la restricción tampoco ha sido menor. El tráfico ha quedado interrumpido durante seis horas consecutivas, desde primera hora de la mañana hasta las dos de la tarde, para permitir la instalación de la mencionada grúa.

El Ayuntamiento había indicado en el propio aviso tanto el horario como el tramo afectado y recomendaba tener en cuenta la restricción para circular por esta zona de Cáceres.