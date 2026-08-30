Carolina e Iván cambian los ultraprocesados por el deporte en pareja: una tendencia cada vez más común en Cáceres

Practicar deporte y cuidar la alimentación se han convertido en hábitos cada vez más presentes en el día a día. Las redes sociales han contribuido a popularizar los estilos de vida saludables, aunque los expertos insisten en la importancia de contar con asesoramiento profesional para evitar falsas promesas, creencias erróneas o mitos relacionados con la nutrición y el ejercicio.

El reto de cuidarse juntos

Entre las tendencias que han ganado fuerza en los últimos años se encuentra la de hacer deporte en pareja. Cada vez son más las parejas que comparten entrenamientos y apuestan conjuntamente por incorporar hábitos saludables a su rutina diaria. Es el caso de Carolina González e Iván Río, una pareja que el pasado año decidió dar un giro a su estilo de vida y apostar por una rutina más saludable y activa. Para conseguirlo, ambos se pusieron en manos de Gema Pastor, nutricionista de Cáceres, que les acompañó en el proceso de transformar sus hábitos y hacer de la alimentación y el ejercicio una parte fundamental de su día a día.

Antes de comenzar con el asesoramiento nutricional, Carolina e Iván no llevaban un estilo de vida poco saludable, aunque reconocen que sí tenían algunos hábitos que podían mejorar. Practicaban poco deporte y, aunque su alimentación era variada, incluía con frecuencia productos ultraprocesados, fritos y otros alimentos menos recomendables dentro de una dieta equilibrada.

La salud como punto de inflexión

Carolina decidió tomarse en serio el cambio hacia un estilo de vida más saludable después de comenzar a sufrir frecuentes molestias estomacales, ansiedad relacionada con la comida y un cansancio constante que le hacía sentirse sin energía y sin ganas de hacer nada. En el caso de Iván, reconoce que hasta entonces ambos recurrían con frecuencia a opciones rápidas y fáciles de preparar, como una pizza al horno. A esta situación se sumó un reconocimiento médico realizado a través de su empresa, en el que Iván descubrió que tenía los niveles de colesterol elevados. Fue entonces cuando ambos decidieron dar el paso y ponerse en manos de Gema, que desde entonces les acompaña y asesora en este proceso de cambio de hábitos.

Una nueva forma de entender el deporte

El crossfit supuso un antes y un después para la pareja. Hasta entonces, sus rutinas deportivas se centraban principalmente en ejercicios de gimnasio, pesas y cardio, una actividad que, especialmente para Carolina, no resultaba motivadora y que realizaba más por obligación que por afición. La llegada del crossfit cambió esa percepción, la intensidad de los entrenamientos y la motivación que encontraron en esta disciplina hicieron que el deporte pasara a ocupar un lugar importante en su día a día y que ambos buscaran siempre un hueco para practicarlo. El proceso también tuvo sus dificultades. Una de las principales fue conseguir compatibilizar el deporte con sus rutinas diarias y, especialmente, modificar algunos hábitos relacionados con la alimentación. Dejar atrás los pequeños "caprichos" habituales del día a día fue uno de los mayores retos a los que tuvieron que enfrentarse durante este cambio de estilo de vida.

Comer bien sin renunciar a disfrutar

Para mantener una alimentación saludable en el día a día y evitar caer en la improvisación, Carolina e Iván han optado por organizarse con antelación. Elaboran un menú mensual y, a partir de él, planifican la compra, aunque reconocen que siempre pueden surgir cambios o imprevistos. Aun así, aseguran que contar con una planificación previa les ayuda a mantener una rutina y a evitar recurrir a cualquier opción cuando no saben qué cocinar.

La pareja también defiende que llevar una alimentación saludable no significa renunciar por completo a determinados alimentos. En su opinión, la clave está en encontrar un equilibrio y evitar los excesos. Salir a desayunar, comer o cenar fuera también forma parte de su rutina, siempre que no se convierta en una costumbre diaria. Para ellos, disfrutar ocasionalmente de una hamburguesa o de cualquier otro capricho no supone echar por tierra todo el esfuerzo realizado, sino que forma parte de una relación equilibrada con la alimentación.

Mejoras en su bienestar y recomendaciones

Los cambios no solo se han reflejado en el aspecto físico. Carolina e Iván aseguran que desde que incorporaron el deporte y una alimentación más saludable a su rutina tienen más energía y se sienten mejor en su día a día. Han perdido peso y, al mismo tiempo, han ganado masa muscular, pero destacan especialmente las mejoras en su bienestar, Carolina ha conseguido reducir sus molestias estomacales, mientras que ambos han notado una mejoría en el descanso y en los niveles de cansancio.

Después de este proceso, su principal consejo es ponerse en manos de un buen profesional que sepa escuchar, explicar y orientar, pero que también ayude a construir una relación saludable con la comida. Para la pareja, además, resulta fundamental creer en uno mismo y confiar en el proceso, entendiendo que los cambios de hábitos no son inmediatos, sino un camino que requiere constancia y paciencia.