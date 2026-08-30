Seis orejas y cartel de 'No hay billetes' en la rotunda encerrona de David Gutiérrez en Montánchez

David Gutiérrez quería que el 29 de agosto quedara marcado en la historia taurina de Montánchez y terminó consiguiéndolo. El joven novillero cacereño, de solo 18 años, afrontó este sábado seis novillos en solitario en la plaza de su pueblo y cerró la tarde con seis orejas y una salida a hombros, culminando con éxito el reto más exigente que había asumido hasta ahora en su carrera.

La cita tenía algo de extraordinario incluso antes de comenzar. La singular plaza rectangular de Montánchez, escenario habitual de festejos populares y festivales, acogía por primera vez una novillada con picadores. Y lo hacía con un torero de la localidad como único espada frente a animales de seis ganaderías extremeñas: Domecq Núñez, Cayetano Muñoz, Adolfo Martín, Luis Albarrán, Talavante y La Cercada.

Dos orejas al primero

Gutiérrez tardó poco en convertir la expectación en trofeos. Cortó las dos orejas al primero, de Domecq Núñez, después de una faena en la que encontró sus mejores momentos por el pitón derecho. El segundo, de Cayetano Muñoz, planteó más problemas y obligó al cacereño a emplearse sin que esta vez llegara el premio, aunque el público reconoció su actuación con una ovación.

El episodio que pudo cambiar el rumbo de la tarde llegó con el tercero. El ejemplar de Adolfo Martín lo volteó mientras toreaba con la mano izquierda y le produjo un corte en la cara. Gutiérrez decidió continuar. Volvió ante el novillo, terminó la faena y cortó una oreja. La imagen reforzó además el componente personal de una tarde concebida desde el principio como una prueba de resistencia tanto física como mental.

Cuarta oreja

Todavía quedaba media encerrona. Con el cuarto, de Luis Albarrán, volvió a asumir riesgos ante un animal que buscaba las tablas y sumó su cuarta oreja. El quinto, de Talavante, terminó de asegurar el triunfo. Gutiérrez participó también en banderillas y encontró después mayor continuidad con la muleta antes de resolver con la espada. Dos nuevos trofeos elevaron a seis el balance de la tarde.

El último novillo, de La Cercada, no ofreció las mismas posibilidades. Fue un animal exigente y el desenlace con la espada alargó el final del festejo, por lo que Gutiérrez tuvo que conformarse con una ovación. Para entonces, sin embargo, la puerta grande estaba asegurada: dos orejas, ovación, oreja, oreja, dos orejas y ovación en los seis turnos de su encerrona.

Una buena temporada

El resultado da continuidad a una temporada en la que el nombre de David Gutiérrez ha ido ganando espacio dentro de la novillería extremeña. Semifinalista del Circuito de Novilladas de Extremadura y triunfador también en la Feria de San Fernando de Cáceres, eligió precisamente Montánchez para afrontar un compromiso que definía semanas atrás en declaraciones a este periódico como «una gesta y un reto».

Entonces aseguraba también que se veía capacitado para «hacer historia». Un mes después, la frase deja de ser una aspiración. Montánchez estrenó su primera novillada picada con uno de sus vecinos encerrándose ante seis novillos y terminando la tarde a hombros.