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Verano

Estas son las fechas de cierre de las piscinas municipales de Cáceres

Una de las instalaciones municipales termina la temporada este lunes, mientras que las demás mantendrán sus puertas abiertas hasta el 8 de septiembre

Fotogalería | Así ha sido la presentación de la temporada de piscinas en Cáceres

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Fotogalería | Así ha sido la presentación de la temporada de piscinas en Cáceres / Carlos Gil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Quienes quieran aprovechar los últimos días de verano para darse un baño todavía tienen margen en Cáceres. Las piscinas municipales encaran ya la recta final de la temporada, aunque no todas cerrarán al mismo tiempo y una de ellas despedirá este lunes a sus últimos bañistas.

La primera en echar el cierre será la piscina municipal de Rincón de Ballesteros, cuya temporada termina este lunes 31 de agosto. El resto de las instalaciones municipales permanecerán abiertas algunos días más, hasta el martes 8 de septiembre, Día de Extremadura, fecha fijada por el ayuntamiento para poner fin con carácter general a la campaña de verano.

Baños todavía posibles

De esta forma, todavía será posible bañarse durante los primeros días de septiembre en las piscinas del Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guija, Valdesalor y Aldea Moret. Las cuatro primeras mantienen un horario habitual de 12.00 a 21.00 horas, mientras que la instalación de Aldea Moret abre de 15.00 a 20.00 horas.

Los precios tampoco cambian en esta recta final. La entrada general para adultos cuesta 2 euros los días laborables y 2,50 euros los festivos. Para niños y mayores de 65 años, el precio es de 1,50 euros entre semana y 2 euros los días festivos.

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El cierre del 8 de septiembre pondrá fin a una temporada que comenzó en junio y que este año llegó precedida de una inversión municipal de alrededor de 238.000 euros para mejorar y poner a punto las instalaciones, con actuaciones en revestimientos, sistemas de filtrado, impermeabilización, césped, seguridad y accesibilidad.

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