Mudanza de la Diputación de Cáceres al Palacio de Mayoralgo: capacidad para 102 trabajadores y 40 ya instalados

La mudanza de la Diputación de Cáceres al Palacio de Mayoralgo (adquirido por 8 millones de euros) ya toma forma. La institución provincial ha instalado en la última planta del edificio a alrededor de 40 trabajadores, pertenecientes al Servicio de Promoción Económica y Empleo, la Unidad de Subvenciones y el Departamento de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la primera fase de una operación que permitirá trasladar progresivamente otros servicios a este inmueble del casco histórico.

102 puestos

El Palacio de Mayoralgo tiene una capacidad total de 102 puestos de trabajo como edificio administrativo, por lo que la actual ocupación supone algo menos de la mitad de su capacidad. La Diputación está preparando el resto de espacios para que puedan ser utilizados por nuevos empleados, aunque todavía está evaluando qué servicios se instalarán en cada una de las dependencias.

El siguiente espacio en la planificación es El Cubo, el edificio de formación integrado en el complejo de Mayoralgo, que ya está adaptado para acoger 20 puestos de trabajo. La institución provincial señala que todavía se está analizando qué servicio se ubicará allí y qué empleados serán trasladados. Al mismo tiempo, se están adaptando los espacios y despachos de la planta baja y de la primera planta del palacio para su futura ocupación.

La operación supone convertir progresivamente Mayoralgo en una nueva sede administrativa de la Diputación, aunque el inmueble mantendrá también una dimensión cultural. Además de albergar oficinas y servicios provinciales, el edificio está previsto para acoger actividades culturales y exposiciones, compatibilizando ambos usos en pleno casco histórico de Cáceres.

E. P.

Estrategia

La Diputación adquirió el Palacio de Mayoralgo a Unicaja Banco por 8 millones de euros. La compraventa se formalizó ante notario el 23 de diciembre de 2025, entre el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y el director general de Negocio de Empresas de Unicaja, Jesús Ruano Mochales.

, dentro de su estrategia de reorganización y modernización de sus espacios. El inmueble, situado en la plaza de Santa María, se incorpora así al patrimonio de la institución con una doble función: servir de espacio de trabajo para parte de su estructura y acoger actividades abiertas vinculadas a la cultura.

La puesta en funcionamiento del edificio requiere también distintas actuaciones de acondicionamiento para adaptarlo a las necesidades del personal y de la ciudadanía. Entre ellas figura la puesta a punto del sistema de bombeo para la alimentación de las bocas de incendio equipadas, una intervención destinada a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios.

También se está trabajando en la conexión de la red de voz y datos del edificio a la red corporativa provincial, una actuación necesaria para que los servicios administrativos puedan desarrollar su actividad con las mismas condiciones de conectividad que el resto de dependencias de la Diputación. Estas mejoras forman parte de la adaptación del inmueble a su nuevo uso administrativo.

La ocupación de Mayoralgo se enmarca además en la reorganización de los espacios de trabajo de la Diputación ante la futura intervención en el Palacio Provincial. La institución necesita disponer de sedes alternativas para poder liberar progresivamente espacios y facilitar las actuaciones previstas en su sede histórica, que requiere mejoras en aspectos como la accesibilidad, la climatización, la seguridad y la evacuación.

Por ahora, la Diputación ha completado únicamente la primera fase de esta mudanza: unos 40 trabajadores ya están instalados en Mayoralgo, mientras que quedan por ocupar la planta baja, la primera planta y El Cubo. Si finalmente se utiliza toda la capacidad administrativa prevista, el complejo podrá concentrar hasta 102 puestos de trabajo, lo que da una idea de la dimensión que puede alcanzar la operación cuando se complete la reorganización.