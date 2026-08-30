El Perú Cáceres Wellness abre un nuevo curso para ponerse en forma en familia
Natación, pádel y gimnasia rítmica arrancan el 1 de septiembre con plazas todavía disponibles en un centro que suma piscinas climatizadas, fitness, actividades dirigidas y ludoteca
Septiembre es el mes de los nuevos propósitos. Vuelven el colegio, los horarios, las obligaciones y esa rutina que durante el verano queda inevitablemente aparcada. También es, por ello, uno de los mejores momentos del año para recuperar el ejercicio o descubrir una nueva actividad. El Perú Cáceres Wellness inicia el próximo martes, 1 de septiembre, su nuevo curso deportivo y lo hace con plazas todavía disponibles para algunas de sus principales disciplinas: natación, pádel y gimnasia rítmica.
La propuesta parte de una idea sencilla: hacer del deporte una actividad para toda la familia. Que los pequeños recuperen hábitos después de las vacaciones, que los jóvenes encuentren una actividad con la que mantenerse activos y que los adultos puedan entrenar tanto para ponerse en forma como para cuidar su salud a largo plazo.
Porque empezar un nuevo curso deportivo no tiene por qué significar únicamente apuntarse a un gimnasio. En las instalaciones de la avenida Virgen de Guadalupe, El Perú combina sala fitness, actividades dirigidas, pádel y, especialmente, dos piscinas climatizadas, uno de sus principales elementos diferenciadores. La oferta Wellness incluye asesoramiento, una sala fitness con más de 200 puestos, zona funcional, actividades dirigidas y acceso a las piscinas.
Volver al agua en septiembre
La piscina adquiere especial protagonismo en este comienzo de temporada en El Perú. Los cursos de natación se desarrollan tanto en piscina poco profunda como profunda, ambas cubiertas y climatizadas, y abarcan diferentes edades y niveles, desde iniciación hasta grupos más avanzados. Además, existen distintos horarios de mañana y tarde y posibilidades de acudir uno o dos días a la semana.
No hace falta, sin embargo, querer aprender a nadar para aprovechar el agua. La oferta del centro incluye actividades acuáticas como Aqua Fitness, Aqua Training o Aqua Dynamic, con propuestas en las que se combinan el trabajo cardiovascular, la fuerza y la tonificación aprovechando la resistencia del agua y con un impacto reducido.
Es precisamente esa posibilidad de integrar la piscina en el entrenamiento habitual una de las grandes bazas de El Perú. La cuota Aqua ofrece natación durante todo el horario y actividades acuáticas, mientras que las modalidades Wellness, Familiar y Joven también permiten configurar la práctica deportiva en función de la edad y las necesidades de cada usuario.
Pádel y rítmica para los más jóvenes
El inicio de septiembre significa también volver a las actividades extraescolares. Y después de semanas sin horarios escolares, el deporte puede convertirse en una buena herramienta para que los niños recuperen hábitos, actividad y una cierta disciplina de manera divertida. Esa es otra de las apuestas para el nuevo curso que comienza el día 1.
La gimnasia rítmica se ofrece desde los tres años y trabaja aspectos como fuerza, equilibrio, coordinación y flexibilidad, incorporando disciplinas como ballet, baile moderno, trabajo con elementos o preparación física. El centro dispone de grupos de escuela y competición y cuenta con pistas cubiertas con tapiz y una sala interior acondicionada.
A ello se suma el pádel, con cursos para diferentes edades y niveles. El Perú dispone de ocho pistas de cristal, siete de ellas cubiertas, lo que amplía las posibilidades horarias y facilita mantener la actividad durante todo el curso con independencia de las condiciones meteorológicas.
Mientras ellos entrenan, tú también
La filosofía familiar no termina cuando los niños empiezan su actividad. Una de las cuestiones que más condiciona la práctica deportiva de muchos padres es precisamente la conciliación. El Perú cuenta para ello con ludoteca, un espacio infantil con zonas de juego, talleres, juegos de mesa, área para los más pequeños y espacios adaptados a distintas edades. De esta forma, los adultos pueden aprovechar ese tiempo para entrenar mientras sus hijos permanecen atendidos en el propio centro.
La propia cuota Familiar está planteada para integrar a padres e hijos dentro de una misma propuesta deportiva, incluyendo opciones Wellness para adultos y jóvenes y piscinas, ludoteca y actividades para los menores.
Dime qué buscas y habrá un entrenamiento para ti
No todos llegan a septiembre con el mismo objetivo. Hay quien quiere perder peso, quien busca ganar fuerza, quien necesita recuperar movilidad y quien simplemente quiere desconectar durante una hora después del trabajo. La parrilla de El Perú permite precisamente elegir.
Para quienes quieren ganar fuerza y tonificar, Body Pump trabaja con cargas y repeticiones al ritmo de la música. Quienes prefieran descargar tensión pueden acercarse a las propuestas de boxeo: HBX Boxing combina saco y balón de golpeo para trabajar cardio, fuerza y agilidad, mientras que HBX Round plantea una modalidad de boxeo con guantes y saco, pero sin combate directo.
También hay Pilates y Body Balance para quienes buscan postura, flexibilidad y equilibrio; ciclo indoor para los aficionados a la bicicleta; Zumba para los que prefieren entrenar bailando; o propuestas de alta intensidad para aquellos que quieren llevar un paso más allá su preparación física. La actual programación cuenta con diferentes niveles de dificultad e intensidad y clases de alrededor de 45 minutos que permiten combinar distintos tipos de entrenamiento.
Entrenar hoy para vivir mejor mañana
Pero existe otro concepto que El Perú quiere situar en el centro de esta nueva temporada: la longevidad. No se trata únicamente de sumar años, sino de llegar a ellos en mejores condiciones. Con el paso del tiempo se pierde masa muscular y densidad ósea, de ahí que mantener el cuerpo activo y trabajar la fuerza cobre cada vez mayor importancia.
El planteamiento del centro es entender el ejercicio como una inversión en calidad de vida, especialmente a medida que pasan los años: conservar fuerza, movilidad, equilibrio y autonomía. «Hacer deporte para que vivamos más años con calidad de vida» es uno de los mensajes con los que El Perú quiere afrontar esta nueva etapa.
La sala fitness permite adaptar ese trabajo a cada perfil mediante maquinaria para cardio, tren inferior y tren superior y estaciones específicas para el entrenamiento funcional. El centro utiliza equipamiento Technogym y ofrece además asesoramiento de sus entrenadores para aprender a utilizar correctamente las máquinas y ajustar los ejercicios.
Un curso que mira ya hacia su 20 aniversario
El nuevo curso deportivo servirá además de antesala para una fecha especial. En 2027 El Perú Cáceres Wellness cumplirá 20 años, un aniversario que el centro quiere afrontar bajo la idea de llegar «más nuevos que nunca». Las mejoras de las instalaciones forman parte de ese proceso y actualmente se está actuando, entre otras zonas, en los vestuarios femeninos.
Mientras llega esa celebración, septiembre marca el primer paso. Los cursos de natación, pádel y gimnasia rítmica comienzan el martes 1 de septiembre y todavía quedan plazas, según trasladan desde el centro. Además, entre las promociones vinculadas a este inicio de temporada se encuentra un descuento de 10 euros en la sudadera del club.
El Perú Cáceres Wellness se encuentra en Virgen de Guadalupe, 41, y abre de lunes a viernes de 7.30 a 23.00 horas y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas. El teléfono de información es el 927 629 438.
Septiembre devuelve los horarios, pero también ofrece la oportunidad de reservar dentro de ellos un espacio para cuidarse. Nadar, jugar al pádel, ponerse en forma, ganar fuerza o simplemente volver a moverse. Para pequeños, jóvenes, adultos o mayores, el nuevo curso de El Perú ya está preparado para empezar.
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