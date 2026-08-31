Cáceres prepara un septiembre de música, fusión patrimonio y grandes escenarios

Cáceres afronta un septiembre especialmente intenso en su agenda cultural, con grandes conciertos, festivales, espectáculos y una nueva edición de Las Noches del Patrimonio (de la que adelantamos algunas propuestas multiculturales) que llevará la creación contemporánea a algunos de los espacios históricos más reconocibles de la ciudad. El calendario arranca prácticamente desde el primer fin de semana y encadena propuestas hasta finales de mes, con la música como uno de los principales ejes, pero también con danza, teatro y actividades vinculadas al patrimonio.

Uno de los grandes acontecimientos será Monumental Cáceres, el nuevo festival diseñado por el Ayuntamiento con motivo del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La programación arrancará el 4 de septiembre con Raphael, dentro de su gira Raphaelísimo, y continuará durante el mes con propuestas como La Flamenca, prevista para el 17 de septiembre. El festival se ha planteado como una de las principales apuestas culturales del año de aniversario.

A esta programación se sumará el regreso de los Escenarios AMEX, que entre el 4 y el 6 de septiembre llevará música al entorno del Foro de los Balbos y las escaleras y soportales del Ayuntamiento. La iniciativa de la Asociación Musical de Extremadura volverá a utilizar el patrimonio como escenario para reunir diferentes propuestas musicales y formaciones vinculadas a la escena extremeña.

Dos noches para convertir el patrimonio en escenario

El gran fin de semana patrimonial llegará los días 11 y 12 de septiembre con Las Noches del Patrimonio, que este año estrenan formato y amplían la celebración. En Cáceres, además de las aperturas y actividades vinculadas a la Ciudad Monumental, la programación de Escena Patrimonio introducirá propuestas de danza contemporánea nacional e internacional.

El Foro de los Balbos acogerá el día 11 a las 21.00 horas a la compañía madrileña KOR'SIA, que presentará JOGler, una creación realizada en residencia para esta edición. Al día siguiente, el Museo Helga de Alvear será escenario de Estratos de afectación, una pieza de la plataforma chilena GEA.Pseudónimo Cía junto al peruano Crudo Colectivo, que combina danza contemporánea y artes mediales. La iniciativa forma parte del programa común que las quince Ciudades Patrimonio españolas desarrollarán en torno a tres ejes: Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio.

Además, Acetre participará el 12 de septiembre en Las Noches del Patrimonio con un concierto a las 20.30 horas en la Plaza Mayor, según la agenda de la propia formación.

GEA es una plataforma de investigación y creación transdisciplinar gestada desde la alianza entre Pseudónimo Cía. (Chile) y Crudo Colectivo (Perú). Su práctica opera en la confluencia de la danza contemporánea, las artes mediales y el estudio del territorio, planteando el cuerpo como un archivo vivo y un estrato relacional en constante modificación por el entorno. Esta colaboración binacional articula la experimentación performática y el desarrollo de tecnologías situadas —como el diseño sonoro interactivo y la captura de datos en tiempo real— provenientes de la escena chilena, con la investigación sobre el patrimonio material e inmaterial de la escena peruana. KOR’SIA (Madrid – Bari) es una compañía de danza contemporánea con sede en Madrid, dirigida por Mattia Russo y Antonio de Rosa. Desde su creación, ha desarrollado un lenguaje escénico propio que combina investigación coreográfica, pensamiento visual y diálogo con otras disciplinas como la literatura, la música, la historia del arte, la arquitectura o la moda. Su trabajo se caracteriza por una fuerte dimensión plástica y conceptual, con piezas que abordan el cuerpo como territorio de memoria, deseo, transformación y ficción.

La segunda mitad del mes estará marcada por otro de los festivales más característicos de Cáceres: el Irish Fleadh, que celebrará su vigésimo segunda edición del 17 al 20 de septiembre. El casco histórico volverá a llenarse de música tradicional irlandesa con actuaciones en espacios como la plaza de Santa María y el Foro de los Balbos, además de actividades en otros puntos de la ciudad.

Teatro para cerrar el mes

La programación cultural no se limitará a los festivales musicales. El Gran Teatro de Cáceres abrirá septiembre el día 5 con Sonrisas y lágrimas, el musical, mientras que el día 18 está programado Vuela alto, tributo a Bambino, con Caty Palma, y el día 25 llegará Jason y las Furias.

El mes también deja cancelaciones como Los Vivancos Live, previsto para el 12 de septiembre en el Palacio de Congresos, y el Festival Literario de América y Europa 'Escribidores', que figura en la agenda para el 23 de septiembre.

De este modo, septiembre dibuja un calendario en el que la Ciudad Monumental vuelve a ser uno de los principales escenarios culturales de Cáceres, pero compartiendo protagonismo con espacios como el Helga de Alvear, el Gran Teatro, el Palacio de Congresos y el Foro de los Balbos. La programación llega además en un año especialmente significativo para la ciudad, que está utilizando el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial para reforzar la conexión entre patrimonio, cultura y turismo.