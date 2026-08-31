Cáceres activa el paso previo a la rehabilitación de Garaje 2.0 y el Embarcadero

Los problemas detectados hace más de dos años en las instalaciones del complejo AldeaLab vuelven ahora al primer plano. En febrero de 2024, el Ayuntamiento de Cáceres anunció la necesidad de revisar el estado de dos de sus edificios: Garaje 2.0 y el Embarcadero, después de constatar deficiencias como humedades y filtraciones y acometer algunas reparaciones puntuales. Ahora, el consistorio da un paso más para conocer con detalle qué problemas persisten y definir las actuaciones necesarias para solucionarlos.

El proceso iniciado entonces avanza ahora hacia una nueva etapa. El ayuntamiento ha puesto en marcha la contratación de los trabajos técnicos que deberán analizar el estado actual de ambos edificios, determinar las reparaciones necesarias y redactar los proyectos que permitirán acometer posteriormente su reforma. El encargo llegará además hasta la dirección de las futuras obras cuando estas sean contratadas.

Sin embargo, el contrato del edificio Embarcadero ha quedado desierto y el consistorio ha rectificado el pliego, mientras que se sigue adelante con la contratación de las obras de Garaje 2.0.

Los dos procedimientos suman 78.500 euros, IVA incluido. El correspondiente al Garaje 2.0 cuenta con un presupuesto de 38.289,80 euros, mientras que el de el Embarcadero asciende a 40.210,20 euros. El plazo para presentar ofertas terminó el pasado 17 de agosto y ambos expedientes avanzan ahora hacia su adjudicación.

El edificio Embarcadero forma parte de los espacios municipales destinados a la innovación y el emprendimiento. / El Periódico

Revisión completa

El trabajo previsto irá mucho más allá de una inspección visual de los posibles desperfectos. Los equipos que resulten adjudicatarios deberán realizar el levantamiento actualizado de planos, estudios patológicos y de eficiencia energética, ensayos y diferentes pruebas, además de redactar los proyectos de reparación y reforma de cada inmueble.

Los contratos abarcan también la dirección de las futuras obras, la dirección de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la elaboración del libro de cada edificio. El objetivo es que, una vez completados los estudios, el gobierno local disponga tanto de un diagnóstico actualizado como de toda la documentación técnica necesaria para poder abordar las intervenciones que se consideren necesarias.

Será precisamente ese análisis el que permita despejar algunas de las incógnitas que permanecen abiertas desde que surgieron los primeros problemas. Los técnicos deberán concretar qué deficiencias continúan presentes, si han aparecido otras y qué alcance deberá tener la intervención en cada uno de los inmuebles.

Garaje 2.0 será objeto de un estudio para determinar su estado y las reparaciones necesarias. / E.P.

También quedará por determinar el coste final de las obras. Los 78.500 euros corresponden únicamente a esta fase técnica previa, por lo que el presupuesto necesario para ejecutar posteriormente las reparaciones y reformas dependerá de las conclusiones de los estudios y de los proyectos que se redacten.

Transformación de AldeaLab

Estos trabajos se enmarcan además en un proyecto de mucho mayor alcance para el futuro del complejo. El Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Cáceres, la ciudad que queremos' plantea transformar AldeaLab en un hub bioclimático de innovación y Sandbox.

Dentro de esa estrategia figura específicamente la rehabilitación energética de ambos inmuebles, con el objetivo de que puedan convertirse en modelos de edificios bioclimáticos sostenibles mediante financiación europea Feder. De este modo, los estudios que ahora se preparan servirán también de base para definir cómo deberá materializarse esa futura transformación.

AldeaLab concentra distintos espacios municipales vinculados a la innovación y el emprendimiento. / Turismo Cáceres

El Embarcadero y Garaje 2.0 figuran entre los principales espacios municipales destinados al emprendimiento, la innovación y la actividad empresarial en Aldea Moret y forman parte, además, de la recuperación para nuevos usos del antiguo patrimonio industrial y minero de este entorno de Cáceres.

Antes de alcanzar ese objetivo, sin embargo, habrá que conocer con precisión en qué estado se encuentran los dos inmuebles. La adjudicación de los contratos y el inicio de los estudios permitirán concretar qué problemas presenta cada edificio, qué actuaciones serán necesarias y cuánto costará ejecutarlas. Solo entonces podrá dimensionarse una rehabilitación que empieza a definirse más de dos años después de las primeras deficiencias detectadas.