Vandalismo en Cáceres: Fuente Hinche, llena de grafitis apenas tres meses después de su recuperación

Apenas han pasado dos meses y medio desde que el Ayuntamiento de Cáceres culminara la recuperación de Fuente Hinche y la imagen del enclave vuelve a ser muy distinta a la que presentaba a comienzos de junio. Numerosos grafitis cubren ahora las paredes de la propia fuente, que habían sido acondicionadas y pintadas durante aquella actuación municipal.

El vandalismo se concentra en la estructura de Fuente Hinche. Las antiguas pilas de granito descubiertas durante los trabajos permanecen en buen estado y no presentan daños, pero las paredes recuperadas hace apenas unas semanas han quedado cubiertas por multitud de pintadas.

Basura por el entorno

A ello se suma la presencia de basura desperdigada por el entorno, donde pueden encontrarse, entre otros residuos, varias latas de cerveza vacías. Una estampa que contrasta con la que ofrecía el enclave el pasado mes de junio, cuando el consistorio presentó su recuperación después de años parcialmente oculto por la vegetación.

Actuaciones

La actuación municipal tuvo un coste de 3.000 euros e incluyó la limpieza, el desbroce y el acondicionamiento de Fuente Hinche y sus alrededores. Entre los trabajos realizados figuró precisamente la eliminación de grafitis que ya existían entonces, además de la recuperación del caudal y la puesta a punto de las paredes y otros elementos de la fuente.

Más grafitis que hay en Fuente Hinche. / E. P.

El desbroce permitió además sacar a la luz varias pilas de granito situadas a pocos metros, vinculadas a los usos históricos del enclave. Fuente Hinche, documentada desde el siglo XVIII, sirvió durante décadas para el abastecimiento de agua, como abrevadero para el ganado y como espacio relacionado con las antiguas lavanderas de Cáceres.

Más vallado en el Parque del Príncipe

Cuando presentó los trabajos, el Ayuntamiento defendió la intención de incorporar este espacio a las rutas medioambientales y educativas de la ciudad y llegó a estudiar la posibilidad de ampliar el vallado del Parque del Príncipe hasta Fuente Hinche para protegerla e integrarla dentro del recinto. El propio alcalde, Rafa Mateos, hizo entonces un llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana y recordó que no era posible mantener vigilancia policial permanente en un espacio abierto.

Menos de tres meses después, los grafitis han regresado con fuerza a Fuente Hinche y los residuos vuelven a aparecer en sus inmediaciones. Una rápida degradación que vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de conservar este enclave histórico situado entre el Parque del Príncipe y el Olivar de los Frailes.