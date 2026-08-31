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Sucesos

Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros

El menor se bajó del vehículo en Aldea del Cano sin que su padre y el resto de acompañantes se percataran

La Guardia Civil encontró el turismo cerca de Hervás unas dos horas y media después

Un instante del suceso del olvido del menor en una gasolinera.

Un instante del suceso del olvido del menor en una gasolinera. / Guardia Civil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un niño de 10 años se quedó solo accidentalmente este domingo en una estación de servicio de la autovía A-66, a la altura de Aldea del Cano (Cáceres), después de bajarse del vehículo en el que viajaba y reanudarse la marcha sin él.

El episodio terminó sin consecuencias para el menor, aunque obligó a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo para localizar el coche, que finalmente fue encontrado más de 140 kilómetros después, a la altura de Hervás, en el norte de la provincia de Cáceres.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas. El niño viajaba acompañado por su padre, un amigo de este y su hermano de siete años. En una parada en una estación de servicio de Aldea del Cano, el pequeño descendió del turismo.

Cámaras de seguridad

Según ha explicado la Guardia Civil tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, el menor se habría bajado sin que ninguno de sus acompañantes se percatara posteriormente de que no había vuelto a subir al vehículo.

Una vez conocida la situación, se realizaron distintas gestiones a través de la central 062 de la Guardia Civil. Los agentes comprobaron que el vehículo continuaba circulando en dirección norte por la A-66 y establecieron un dispositivo para tratar de localizarlo.

No fue hasta cerca de las 23.00 horas, unas dos horas y media después de que el niño se quedara en la estación de servicio, cuando una patrulla consiguió encontrar el turismo a la altura de Hervás.

140 kilómetros de distancia

Entre Aldea del Cano y Hervás hay más de 140 kilómetros por carretera, un trayecto que normalmente requiere alrededor de una hora y veinte minutos en coche por la A-66.

Durante todo ese tiempo, el niño permaneció atendido y acompañado por agentes de la Guardia Civil hasta que finalmente pudo reunirse de nuevo con sus familiares.

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La Guardia Civil ha aprovechado el suceso, que terminó sin daños personales, para recordar la importancia de comprobar antes de emprender nuevamente la marcha que todos los ocupantes se encuentran en el vehículo, especialmente cuando se viaja con menores.

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